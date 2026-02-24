El ciclo de clásicos de cine en el Torrente Ballester se estrena este miércoles con ‘Acosados’

Empieza un nuevo ciclo de clásicos de cine en versión española en la capilla del Centro Cultural Torrente Ballester y lo hará con la película ‘Acosados’, a partir de las 20:30 horas, con entrada gratuita.
Este ciclo está basado en películas de los años 40 y 50 que nunca se pudieron exponer en las salas de cine en su momento, debido a la censura de la dictadura y que, en anteriores ediciones, consiguió crear una pequeña comunidad de cinéfilos en la ciudad, que valoran el cine negro y fantástico de mediados del siglo pasado.
‘Acosados’ es mucho más que el típico film noir, es una inmersión inquietante en la mente de un hombre roto por la guerra y atrapado en una pesadilla de la que no puede despertar. Está dirigida por Arthur Ripley y producida por Seymour Nebenzal.
Esta película fuera nominada en el Festival de Cannes de 1947 en la categoría de mejor película, aunque no lograra el galardón.