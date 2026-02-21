Odéon homenaxea con distintas actividades literarias a Rosalía de Castro

O Centro Comercial Odeón de Narón homenaxeará este sábado á poeta galega por excelencia, Rosalía de Castro, con motivo do aniversario do seu nacemento (23 de febreiro de 1837). Para iso, contarase de novo coa colaboración da librería Santos Ochoa e do Grupo de Autores de Ferrolterra (GAF), que se reunirán a partir das 18:00 horas na Praza de Eventos para realizar diferentes actividades, agrupadas baixo o título ‘Sempre Rosalía’.
A esa hora comezará un concurso no que os visitantes poderán poñer a proba os seus coñecementos sobre Rosalía, a través de diferentes preguntas sobre a súa traxectoria persoal e profesional. A continuación está previsto un recital de poemas de Rosalía de Castro a cargo das escritoras Isabel Ramos Breijo, Tania Sabín Salgado e Ana Julia Martínez Fariña.
A continuación, entorno ás 19:00 horas comenzará o ‘Contacontos de Galicia’, e ao finalizar haberá un espazo de ‘Micro aberto’ no que todas as persoas que o desexen poderán recitar fragmentos de versos de Rosalía de Castro.
A organización regalará entre as persoas participantes, en colaboración coa librería Santos Ochoa, 5 vales de 20€ para a librería e 5 láminas de edición limitada da autora de ‘Cantares galegos’, considerada un dos símbolos da identidade galega.