Enterro do Momo no barrio naronés de Piñeiros

22 febrero, 2026 Dejar un comentario 420 Vistas

Foto archivo-Enterro do Momo 2025. Fuente Sociedad Cultural Areosa

A Sociedade Cultural Areosa celebra este domingo 22 o tradicional “Enterro do Momo” co que remata a súa comparsa Os Parrandolos remata o entroido 2026.

O pasarrúas sairá ás 17:30 horas da Praza de Álvaro Paradela para percorrer a Estrada de Castela ata o Local Social de Piñeiros e nel participarán además da “comitiva do Momo” e Os Parrandolos, as comparsas Os Argalleiros, Troupele Troupele. Xa nas inmediacións do local social terán lugar as actuacións das comparsas e a continuación procederase á tradicional Queima do Momo.

A Sociedade Cultural Areosa convida pùblicamente a toda a veciñanza a «acompañalos neste fin de festa do entroido».

Lea también

Narón continúa a exportar o seu modelo de educación viaria a Costa Rica coa creación dun corredor activo

O convenio de cooperación en materia de educación viaria entre o Concello de Narón e …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *