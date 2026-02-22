Enterro do Momo no barrio naronés de Piñeiros

A Sociedade Cultural Areosa celebra este domingo 22 o tradicional “Enterro do Momo” co que remata a súa comparsa Os Parrandolos remata o entroido 2026.
O pasarrúas sairá ás 17:30 horas da Praza de Álvaro Paradela para percorrer a Estrada de Castela ata o Local Social de Piñeiros e nel participarán además da “comitiva do Momo” e Os Parrandolos, as comparsas Os Argalleiros, Troupele Troupele. Xa nas inmediacións do local social terán lugar as actuacións das comparsas e a continuación procederase á tradicional Queima do Momo.
A Sociedade Cultural Areosa convida pùblicamente a toda a veciñanza a «acompañalos neste fin de festa do entroido».