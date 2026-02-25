Exposición de Blanca Vila y Carla García en Narón

Las artistas Blanca Vila y Carla García exponen en Odeón ‘Ciudades habitadas por el trazo’, una colaboración en la que la ilustración y la fotografía dialogan desde la sensibilidad y la experiencia.

Blanca Vila en Odeón

En el Centro Comercial Odeón de Narón ya se puede disfrutar de la exposición “Ciudades habitadas por el trazo” realizada conjuntamente por la ilustradora Blanca Vila y la fotógrafa Carla García, en la que la ilustración y la fotografía se superponen físicamente para crear una única imagen donde ambos lenguajes conviven y se
complementan.

La exposición, en formato de collage analógico de fotografía sobre cartulina e ilustración sobre papel vegetal, esta formada por 12 imágenes capturadas por Blanca García de paisajes abiertos a la intervención y al diálogo. Sobre ellas, Blanca Vila incorpora la figura de una viajera que recorre y habita simbólicamente estos lugares. Podrá visitarse en la Plaza de Eventos hasta el próximo 6 de marzo.

Sobre las artistas
Blanca Vila es ilustradora y lleva toda la vida dedicada al dibujo, disciplina que también comparte como profesora. Su trabajo se caracteriza por una mirada sensible y personal, siempre en búsqueda de nuevas formas de narrar a través de la imagen.

Carla García está vinculada al mundo audiovisual y ha desarrollado una profunda pasión por la fotografía a lo largo de sus viajes. Habitualmente le interesa capturar el paisaje habitado, incorporando la figura humana en el entorno.

