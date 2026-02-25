Ferrol y Cartagena se dan la mano: las asociaciones de diabetes de ambas ciudades firman un hermanamiento histórico

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La Asociación Diabetes Ferrolterra (ADF) y la Sociedad de Diabetes de Cartagena y Comarca (SODICAR) han formalizado un acuerdo de hermanamiento que une a dos comunidades estrechamente ligadas por su historia naval y su compromiso con la salud.

Este vínculo nace de una realidad que define a ambas ciudades: su condición de sedes de las principales Bases Navales de la Armada Española. El constante flujo de personal militar y familias desplazadas entre Ferrol y Cartagena, unido a la actividad compartida de Navantia, genera un puente humano que ahora contará con una red de apoyo sanitario y social reforzada.

Un apoyo que se extiende a toda Galicia A través de este acuerdo, los socios de Cartagena que se desplacen a tierras gallegas contarán con el respaldo directo de la ADF. Además, gracias al compromiso de la Federación Gallega de Asociaciones de Personas con Diabetes (FEGADI), este apoyo se hace extensivo a toda la comunidad. Asociaciones como la Asociación Coruñesa de Diabetes, la Asociación Compostelana de Personas con Diabetes y la Asociación Diabética Auria de Ourense se suman a esta iniciativa para atender a los socios de SODICAR en sus desplazamientos por cualquier punto de Galicia.

Por su parte, los socios de Ferrolterra que viajen a la zona de Cartagena podrán apoyarse plenamente en la estructura de SODICAR. El objetivo es que ningún paciente, especialmente aquellos vinculados a la Armada o al sector naval, se sienta desprotegido al cambiar de destino o durante estancias temporales.

«Nos une el mar, nos une la Armada y el trabajo en Navantia, pero sobre todo nos une la labor de cuidar de nuestra gente con diabetes», señalan desde ambas directivas. Con este paso, Ferrol y Cartagena demuestran que la colaboración asociativa es la mejor herramienta para eliminar barreras y sumar recursos.