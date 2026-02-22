Aida Fernández Ríos (CSIC), “Científica Gallega del Año” por la Real Academia Galega de Ciencias

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Primera mujer en dirigir el Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC, en 2015 ingresó como académica numeraria en la RAGC, entidad que a lo largo de este año celebrará diferentes actos en su honor que culminarán con un evento especial el Día de la Ciencia en Galicia (8 de octubre).

La Real Academia Gallega de Ciencias (RAGC) ha elegido a Aida Fernández Ríos (1947-2015), profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Instituto de Investigaciones Marinas (IIM), como “Científica Gallega del Año”. Con ello, la entidad “pretende poner en valor su legado científico y su excelente trayectoria. Su figura representa también el compromiso con la ciencia hecha desde Galicia y pone de relieve el papel fundamental de las mujeres en el conocimiento científico”.

La RAGC otorga este reconocimiento desde 2006 para honrar a un científico o a una científica que haya contribuido decisivamente al desarrollo de la ciencia y la tecnología en Galicia. El acto central se celebra el Día de la Ciencia en Galicia (8 de octubre), coincidiendo con el nacimiento del Padre Feijoo. Aida Fernández se convierte en la tercera mujer en recibir este reconocimiento tras Jimena Fernández de la Vega (2021) y Ángeles Alvariño (2015).

A lo largo del año 2026 la RAGC programará distintas actividades, académicas, divulgativas e institucionales, con el objetivo de dar a conocer su vida y sus aportaciones científicas a la sociedad.

Aida Fernández Ríos: su trayectoria

Aida Fernández Ríos (1947-2015), quien falleció prematuramente por un accidente de tráfico cuando aún estaba en activo, nació en Vigo en el seno de una familia trabajadora del barrio de Peniche, rodeada de un marcado ambiente marinero.

Comenzó a estudiar Peritaje Mercantil en la Escuela de Comercio de Vigo, pero el delicado estado de salud de su padre la llevó a dejar los estudios y a incorporarse en el mundo laboral, trabajando en una imprenta. Su entorno la animó a finalizar su formación, de modo que compaginó su trabajo con clases de dibujo en la Escuela de Artes y Oficios y de francés en la Alianza Francesa. Fue allí donde conoció a Carmen Mouriño Sabucedo, quien trabajaba en el que sería el germen del actual IIM, y quien despertó su interés por las ciencias, alentándola a presentarse a las oposiciones del CSIC.

En 1972, con 25 años, aprobó las oposiciones de auxiliar de laboratorio. Disfrutaba tanto su trabajo que se matriculó en clases nocturnas para obtener el bachillerato superior y continuar formándose. Posteriormente, sin abandonar su labor en el IIM, inició la licenciatura de Biología en el Colegio Universitario de Vigo y la concluyó en la Universidad de Santiago de Compostela, donde además completó su tesis doctoral (“El fitoplancton en la Ría de Vigo y sus condiciones ambientales”, dirigida por Fernando Fraga Rodríguez). Tras obtener el título de doctora, fue avanzando en su carrera investigadora, obteniendo primero plaza como científica titular y, posteriormente, como investigadora científica, hasta convertirse en profesora de investigación del IIM. En 2006 se convirtió, además, en la primera mujer en dirigir el IIM, labor que desempeñó hasta 2011.

Como bióloga marina, su principal interés científico se centró en los cambios físico-químicos que se producen en los océanos, en particular en el Atlántico, y en su repercusión en el clima del planeta. En 1974 se embarcó en su primera campaña oceanográfica. Se estima que participó en cerca de 30 campañas oceanográficas (de las que fue jefa científica en cinco) y que acumuló más de 750 días en el mar, atravesando el Atlántico de norte a sur y de este a oeste, el Índico y la Antártida, además de muestrear el litoral gallego y la costa portuguesa.

Entre sus principales hitos científicos destacan la autoría de una publicación científica sobre la variabilidad de las masas de agua en el Atlántico Norte (uno de los artículos más citados de toda la producción del IIM), y su participación en la primera evaluación global de los niveles de CO 2 en el océano derivados de la actividad humana (trabajo publicado en la revista Science).

Fue una de las principales expertas de Europa en el estudio de la relación entre las emisiones de dióxido de carbono producido por la actividad humana y el aumento de la acidez en el agua del mar. Fue presidenta del Comité Español de International Geosphere-Biosphere Programme) sobre cambio global y miembro del Comité Español de Investigación para el Cambio Global.

Autora de más de 110 artículos publicados en revistas científicas de elevado índice de impacto, realizó estancias en centros de investigación extranjeros, entre ellos el James Rennell Center fuere Ocean Circulation de Southampton (Reino Unido), Brookhaven National Laboratory Associated Universities en Long Island (EEUU) o el Laboratoire de Physique des Océans en Brest (Francia).

Ingresó en la RAGC como académica numeraria en la entonces denominada Sección de Farmacia y Biología el 18 de junio de 2015, seis meses antes de fallecer, convirtiéndose en la tercera mujer en incorporarse a la institución. Pronunció su discurso bajo el título “A acidificación del mar: una consecuencia de las emisiones de CO 2 ”.