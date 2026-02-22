Galicia llevará a 37 estudiantes de FP al certamen estatal ‘SpainSkills’

Un total de 37 estudiantes de Formación Profesional (FP) representarán a Galicia en el certamen estatal ‘SpainSkills’ que tendrá lugar la próxima semana en Madrid, en concreto del martes 24 al sábado 28.

Todos los participantes son ganadores de ‘GaliciaSkills’, el campeonato autonómico organizado por la Consellería desde el año 2012 y celebrado en su última edición el pasado mes de octubre. «Sea cual sea el resultado, sois un orgullo para nuestro sistema educativo«, ha señalado el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, durante la visita a los 37 estudiantes para desearles «suerte» y «mucho ánimo».

Así, estos alumnos proceden de 25 centros repartidos por toda Galicia: A Coruña (8 alumnos), A Estrada (1), Cambados (2), Culleredo (1), Ferrol (1), Lalín (1), Lugo (6), Ourense (3), Padrón (1), Ponteareas (1), Ponteceso (1), Pontevedra (1), Santiago de Compostela (4) y Vigo (6).

Paralelamente, estos estudiantes competirán en 33 de las 34 modalidades del campeonato, de las que 30 son competiciones clasificables para los campeonatos internacionales y tres se desarrollarán en formato demostración.

Por último, los alumnos que obtengan la medalla de oro en SpainSkills formará parte de la delegación española en el campeonato mundial de Shanghai 2026 y en el europeo de Alemania 2027.