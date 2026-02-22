Cruz Roja hace un llamamiento para incorporarse al acogimiento familiar, con 73 menores a la espera en Galicia

Cruz Roja ha hecho un llamamiento a sumarse al acogimiento familiar, con 73 niños y niñas a la espera de acogimiento en Galicia.

Al respecto, explica que las familias acogedoras «les ofrecen su hogar temporalmente a niños, niñas y adolescentes que no pueden estar con sus padres y madres porque no están en las condiciones idóneas para su cuidado».

Durante 2025 han sido 138 familias las que han estado acogiendo en algún momento del año solo en A Coruña, un total de 255 en Galicia, «y proporcionando cariño, protección y cuidados a 301 niños, niñas y adolescentes que lo han necesitado mientras sus familias de origen solucionan los problemas que les impiden hacerse cargo de ellos y ellas».

Asimismo, el año pasado se iniciaron 75 nuevos acogimientos y, en estos casos, el 73% de los menores acogidos tenían menos de seis años. «Este dato refleja la importancia del acogimiento para garantizar entornos familiares estables desde las primeras etapas de la vida evitando el ingreso de los más pequeños en un centro de protección«.

«Otro dato importante es que 89 niños, niñas y adolescentes finalizaron su acogimiento y los motivos son diversos y van desde la reintegración familiar a la adopción», apostilla para recordar, no obstante, que otros 73 menores aún están a la espera de acogimiento en Galicia, un total de 28 niños y niñas en la provincia de A Coruña, entre los que se encuentran adolescentes, niños con necesidades especiales y grupos de hermanos.