La calle Rampa contará con un ascensor para unirla a la calle Doutor Fleming

La calle Rampa, en A Magdalena, será remodelada por completo contando con la principal novedad de un ascensor para unirla a la calle Doutor Fleming, en Canido, en un proyecto de reforma que ha sido aprobado este lunes por parte de la junta de gobierno local.

Así lo afirmaba este lunes en rueda de prensa el alcalde José Manuel Rey Varela, en una intervención incluida dentro del convenio firmado con la consellería de Vivenda y Planificación de Infraestructuras de la Xunta de Galicia, que contará con un presupuesto de 799.999,99 euros y un plazo de ejecución de ocho meses una vez sea adjudicado.

Este es un proyecto “de implementación de procesos mecánicos” en la ciudad, afirmaba el regidor, con la que pretende dar respuesta “a unha iniciativa cidadá”, en una calle Rampa que en la actualidad presenta un desnivel de 14 metros entre ambas cotas “e que dificulta o tránsito, principalmente para persoas maiores, con mobilidade reducida ou familias con carriños infantís.”

En la reforma integral de esta calle Rampa se empleará una estructura mixta de metal y hormigón. El pavimento será de losas prefabricadas de hormigón coloreado en todo rojizo, con acabados lisos, en relieve o podotáctiles según las necesidades de accesibilidad. Las barandillas combinarán chapa y pletinas metálicas y el tramo de escaleras se realizará con madera termotratada sobre estructura metálica.