El gobierno de Ferrol defiende la gestión realizada en el grave incendio de Recimil y los bomberos exigen responsabilidades

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, lamentaba “profundamente” este lunes el fallecimiento del joven de 19 años, herido en el grave incendio de la madrugada del pasado jueves en el barrio de Recimil y que permanecía ingresado en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), que estaba en estado muy crítico. Estas condolencias las trasladará personalmente a la familia en las próximas horas. Al mismo tiempo agradecía la labor de los servicios sanitarios por intentar salvarle la vida, como también de las otras personas afectadas.

Para esta actuación, de la que tuvieron aviso a las 5:43 horas, fueron movilizados los Bomberos de Ferrol, Bomberos de Narón, Sergas, Policía Local y Policía Nacional, debido a la gravedad del mismo. Tras todo lo sucedido ahora mismo hay dos investigaciones en marcha, la Policía Científica está analizando las causas del incendio y la Policía Judicial está investigando el accidente que le ha causado la posterior amputación de la pierna al bombero de Ferrol. “Queremos saber as causas dos dous accidentes”, por lo que, una vez avancen estas investigaciones, José Manuel Rey Varela se ha comprometido a informar “con trasparencia” a toda la ciudadanía de lo sucedido.

En ese turno de trabajo de doce horas, entre las 20:00 y las 8:00 horas, los bomberos de Ferrol tuvieron nueve intervenciones, con ocho horas de diferencia entre el accidente en Recimil y la intervención anterior.

En estas difíciles circunstancias, el alcalde conoce y comparte “a dor das familias e dos afectados” y desde el gobierno local “estamos para buscar solucións aos problemas”, recordando que en estos más de dos años de mandato tomaron medidas de reorganización de los servicios municipales “e as imos a seguir tomando.”

Al mismo tiempo, José Manuel Rey Varela afirmaba que quiso ponerse en contacto con la familia del bombero herido y, tras la carta abierta de su esposa publicada este domingo en medios de comunicación, daba a conocer el contenido del mensaje que días antes le hacía llegar donde comprendía “su dolor e indignación” ya que antes de alcalde “soy marido, persona y padre”, contando con su “solidaridad y apoyo”, además de confirmar su total disposición para poder reunirse cuando la familia lo considere oportuno.

Estado actual de efectivos de la plantilla municipal de bomberos

En esta línea quería informar del estado actual de la plantilla municipal de bomberos “xa que nos últimos días hai moito baile de cifras”. En el año 2000 había designadas 42 plazas y 37 efectivos. Años después el número de plazas se ampliaba a 45 y en 2014, una vez se comarcalizaba el servicio este ascendía a 55 plazas “que é o que está na actualidade” y que figura también en los presupuestos municipales “polo que non hai recorte no servizo.”

José Manuel Rey Varela recordaba que, antes de los procesos iniciados en este mandato, la última oposición realizada para el cuadro de bomberos en Ferrol databa de 2010. Hubo que esperar 13 años, hasta junio de 2023 para convocar el primer proceso de selección el cual finalizaba en febrero de 2024 en el cual se incorporaron cinco nuevos bomberos, afirmando que las personas que no superaron este proceso “foron excluidos por criterios técnicos, non participamos os políticos nesa decisión.”

Paralelamente, en 2024 el gobierno municipal tomaba la decisión de no dar servicio a los concellos vecinos “por non ter as prazas cubertas” y en agosto de 2025 sacaban el segundo concurso de oposición para otras siete nuevas plazas de bomberos, el cual se llegó a paralizar durante unos meses por la Fiscalía por “demandas lexítimas que sentimos profundamente”, que también incluyen por primera vez la creación de una bolsa para cubrir bajas.

El pasado lunes se realizaron a todos los aspirantes a estas siete plazas las pruebas psicotécnicas y mañana, martes, realizarán los reconocimientos médicos, por lo que este proceso “vai con axilidade”, esperando poder llegar a este 2026 con 50 bomberos en la plantilla “o maior número en anos.”

El regidor también quería recordar la mejora profesional a los bomberos, aprobada en diciembre de 2025, pasando de C2 a C1 “para profesionais que arriscan a súa vida”, siendo Ferrol y A Coruña las dos únicas ciudades de Galicia que tienen a los bomberos en esta escala C1.

Sobre las retribuciones salariales de los bomberos, José Manuel Rey Varela afirmaba que ese tema se tramitó su cumplimiento en la Xunta de Persoal, como también que, en la actualidad, hay dos funcionarios municipales que tienen su puesto adaptado y que el bombero herido en este accidente será el tercero, en una situación extraordinaria “e imos a tratalo como tal.”

Julián Vizoso: “Tiene que haber un responsable de lo sucedido y tomar medidas”

Los bomberos “llevábamos tiempo avisando de que podía pasar esto”, afirmaba su portavoz Julián Vizoso, concentrado en la Plaza de Armas junto con una representación de sus compañeros, y esta fatalidad “por desgracia acabó sucediendo.”

A su juicio, el alcalde debe “dirimir responsabilidades, no se si parten de él o de más abajo”, pero de todo lo sucedido “tiene que haber un responsable y tomar medidas” y, posteriormente, reunirse con el cuerpo de bomberos “para poder tener más personal, al estar casi siempre en servicios mínimos o por debajo de ellos.”

En el accidente de la madrugada del pasado jueves, por protocolo debido a la falta de efectivos, tuvieron que solicitar refuerzos a los bomberos de Narón, a través del 112, mientras empezaban su trabajo en el lugar del accidente la dotación ferrolana “debido a la magnitud del incendio ya que no podían esperar” y la dotación naronesa llegó al lugar quince minutos después de recibir el aviso “y nuestro compañero ya estaba herido en la escalera.”

Preguntado por el estado de ánimo del bombero herido, afirmaba que “se encontraba bien y nos manda mucho ánimo a todos” y, dentro de la gravedad de sus heridas, tras sufrir la amputación de una pierna “se encuentra fuerte, bien, quiere reincorporarse”, recordando y agradeciendo la promesa del alcalde “que va a mirar de que pueda reincorporarse a su puesto de trabajo, no podemos dejarlo en la estacada con 48 años.”

Las discrepancias con el gobierno municipal empezaron con la nueva Relación de Puestos de Trabajo, cuando vieron que a los bomberos “a nivel organizativo y salarial se nos ninguneaba”. En ese momento “fue cuando nos negamos a hacer más horas extra, al no valorarnos, tomar alguna medida y avisando de lo que podía pasar” y, desgraciadamente “pasó y hemos pagado un precio muy alto”, ya que quieren dar “un servicio de garantías para la ciudad y dar seguridad.”

Los bomberos de Ferrol seguirán concentrándose este martes y miércoles, a las 11:00 horas, en la Plaza de Armas. Ese mismo miércoles presentarán una moción junto con los grupos municipales de la oposición que se llevará al pleno ordinario de este jueves 26, a partir de las 19:00 horas. Una hora antes de esta sesión plenaria, a las 18:00 horas, habrá una concentración donde está convocada toda la ciudadanía “y poder colaborar con nosotros y solidarizarnos con la familia del incendio, el joven que ha muerto y con nuestro compañero.”