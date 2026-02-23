Licitadas las obras de reurbanización en la calle Doutor Fleming en Canido

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Una de las actuaciones más demandadas por los vecinos de Canido es la reurbanización de la calle Doutor Fleming, la cual está más cerca de ser una realidad, tras la licitación por parte de la junta de gobierno local de sus obras de reurbanización y comunicación peatonal en el tramo entre las calles Alonso López e Ignaco Martell.

Así lo daba a conocer este lunes el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, con un importe de 319.331,45 euros y un plazo de ejecución de seis meses una vez sea adjudicado.

La prioridad en esta actuación será el uso peatonal en la que solo se permitirá el paso de vehículos para acceder al garaje de una vivienda unifamiliar en el fondo de la avenida Doutor Fleming y a los futuros garajes que sirvan a las dos parcelas de suelo urbano consolidado que dan al ámbito de esta urbanización.

La zona peatonal tendrá una base de hormigón de 15 centímetros de espesor y en la zona del tráfico rodado un firme rígido para tráfico pesado compuesto de una capa de 20 centímetros de espesor.

En esta intervención habrá nuevos espacios verdes, con cerezos de flor de 16 a 20 centímetros de diámetro de tronco y que puede alcanzar entre seis y nueve metros de altura, en ambos lados de la calle Doutor Fleming, con bancos dada la proximidad de un centro educativo.