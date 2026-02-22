Eventos para este lunes, día 23 de febrero, en la zona norte

Faltan 311 días para finalizar el año.

Día de Rosalía de Castro

LA FRASE DEL DÍA.-«Asegúrate de que tu peor enemigo no vive en medio de tus dos orejas. Laird Hamilton» . (i)

–La Iglesia Católica celebra la festividad de Santa Marta de Astorga (patrona de la localidad); Santos Policarpo, Ordoño y Félix.

TAL DÍA COMO HOY

(1777)- Nació en Ferrol María O´Scanlan de Lacy. Sometida a la inoculación de la viruela por su padre Timoteo O´Scanlan, médico militar que residió en Ferrol durante más de dos décadas.

(1837)-Rosalía Castro de Murguía[, de solteira, Rosalía de Castro Abadía, nada en Conxo (Santiago de Compostela) o 23 de febreiro de 1837 e finada na Matanza (Padrón) o 15 de xullo de 1885, foi unha escritora e poeta galega, considerada a máis ilustre figura da lírica moderna, unha das máis altas da poesía española do século XIX e a principal responsable do Rexurdimento galego do século XIX, xunto a Eduardo Pondal e Manuel Curros Enríquez

(1981)– Intento de golpe de Estado en España: 200 guardias civiles, al mando del teniente coronel Antonio Tejero Molina, irrumpen en el Congreso de los Diputados durante la votación de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo como presidente del Gobierno y mantienen secuestrados a los diputados más de 20 horas.

HORÓSCOPO

–Todos los que han nacido el día 23 de febrero tienen el signo del zodiaco Piscis.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE LUNES

Para este lunes 23 de febrero en Ferrol, se espera una jornada de transición hacia un tiempo más primaveral, marcada por el ascenso de las temperaturas y la ausencia de lluvias significativas.



Resumen Meteorológico

Temperatura: Notarás un ambiente más cálido. Las máximas alcanzarán los 17°C, mientras que las mínimas se mantendrán frescas en torno a los 5°C – 6°C.

Estado del cielo: Predominarán los intervalos nubosos durante el día, tendiendo a despejarse hacia la noche.

Viento: Será predominantemente flojo, de componente sur. Las rachas no se prevén intensas, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable al sol. Meteo Consult +3



Estado de la Mar

Oleaje: Se espera una situación bastante estable con una altura significativa de ola de 0.5 metros.

Temperatura del agua: Se mantiene fría, propia de la estación, rondando los 13°C.

Mareas en Ferrol:Pleamar: 07:38 h (3.4 m) y 20:02 h (3.2 m).

Bajamar: 01:19 h (0.9 m) y 13:45 h (1.0 m)

TELÉFONO RECOGIDA DE MUEBLES Y ENSERES DOMÉSTICOS

Urbaser, de lunes a viernes, llamadas , de 8,30 a 14,30, al 981 326 900

DONACIÓN DE SANGRE

La unidad de donación de sangre se encuentra hoy en la plaza de La Gándara, Narón, la ría Pintor Sotomaior. De 9.30 a 14.30 h. y de 15.30 a 21.00 horas.

DÍA DE ROSALÍA

Actos en este lunes

En Ferrol

O Bloque Nacionalista Galego de Ferrol conmemorará este día cun acto na praza de Rosalía, no barrio de San Xoán, ás 18:00 horas coa que pretende honrar á memoria da poeta e reivindicar a defensa da nosa cultura.

En Ares

A las 16.30 horas en la Biblioteca se impartirá una actividad para los usuarios del taller de memoria. Actividad gratuita.

En Mañón

El CEIP Francisco López Estrada, en Mañón, organiza una jornada especial dedicada a la figura de Rosalía el 23 de Febrero.

Programa de Actividades:

-13:00h. A Estrela de Rosalía. Contos de Brétema e Luz con Marisa Irimia.Actividad dirigida al alumnado de, PAI y del CEIP F.L.E.

-14:00h. Degustación do caldo de gloria en el comedor escolar para toda la comunidad educativa.

En Ortigueira

.Durante la jornada se podrá degustar el Caldo de Gloria para conmemorar este día en varios locales de hostelería del municipio.

En Miño

El Concello de Miño organiza un taller creativo para explorar la figura de la autora a través de la técnica del collage manual.

Este evento se llevará a cabo de 17.30 a 19.30 horas en el Centro Social da Rúa y es una actividad lúdica diseñada para explorar la capacidad expresiva del collage, tomando como hilo conductor la vida y obra literaria de la autora padronesa.

Las plazas son limitadas, no es necesario experiencia previa y está abierta a la participación de gente de todas las edades (menores de 10 años deberán acudir acompañados de una persona adulta).

En Pontedeume

Ofrenda floral a las 18.30 horas, con acompañamiento musical de la formación Airiños do Eume, y un posterior recital de poemas a cargo del alumnado de oratoria del IES Breamo.

Ambos actos se llevarán a cabo en la Praza Rosalía de Castro.

EN EL CONCELLO DE FERROL

9.30h.- Xunta de Goberno local.

11.30h.- El concejal de Contratación, Javier Díaz Mosquera, preside las mesas de contratación. Sala de comisiones.

12.00h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, informa en rolda de prensa de los asuntos aprobados en la XGL. Salón de recepciones.

19.00h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, preside la sesión ordinaria de la Xunta Directiva de GDR “Asociación Seitura22”. Sala de Comisiones.

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Narón

12,00 h.-El director de la Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, participará en la rueda de prensa de presentación del Festival Singular. En el Pazo da Cultura (rúa Holanda, s/n).

En Ortigueira

10,30 h.-La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitará el concello con motivo de las ayudas a caminos rurales (Granxa Caxigueira s/n)

IGLESIA DIOCESANA

En Ferrol

-A las 20.00 horas reuniòn del obispo, Fernando García Cadiñanos con la Hermandad del Santo Entierro.

EN LO CULTURAL

En Narón

A las 12.00 horas en el Pazo da Cultura, rueda de prensa de presentación de la edición de este año del Festival Internacional Singular, una referencia de las artes escénicas que cuenta ya con una década de trayectoria. Su programación destaca por la calidad artística, el compromiso social y la apuesta decidida por el formato unipersonal, con un vistazo contemporáneo, crítica y diversa.

Participan la diputada de Planes de la Diputación de A Coruña, Cristina García Rey; la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro; y el director de Agadic, Jacobo Sutil

EXPOSICIONES

–En el Museo Naval (Herrerías) de Ferrol muestra colectiva de diferentes autores compuesta por un total de 28 cuadros de gran calidad artística, todos ellos pinturas de técnica óleo sobre lienzo y de temática marítima.

La Exposición titulada «Marinas», corresponde a la valiosa Colección Pictórica particular del empresario gallego natural de Marín y residente en Laxe (Costa da Morte) José Manuel Pato González, delegado en Galicia de la Real Liga Naval Española. Incluye pinturas de autores muy prestigiosos como entre otros José Manuel Fonfría, Rosa Pereda, Espino, Roberto Bertaggia, Cortés o el noruego Amaldus Nielsen.

La muestra está abierta hasta el próximo 12 de abril, en los horarios habituales, de martes a viernes, de 9.30 a 13.30h; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30h.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición colectiva de fotografía «Silencio» del Grupo Bazán La muestra reúne 27 fotografías de 11 autores: Alejandro Martínez, Ángel Casas, Carlos Cruz, Chus Villamar, Eva Vázquez, Fer Cendán, Fran Suárez, Miguel Llano, Mónica Lorenzo, Pablo Mauriz y Ricardo Salgado. Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición «Orixes IV», sobre los trabajos realizados en el castro de Esmelle. Cátedra de Arqueoloxía de la UDC-Concello de Ferrol). Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–En la Oficina de Turismo de la plaza de España. exposición de maquetas de edificios emblemáticos de Ferrol, de Carlos Macias, hasta el día 27 de febrero.

-En la Biblioteca de Neda, exposición “Do mar e da terra” hasta el 3 de marzo. Podrá visitarse

de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 17 a las 20 horas.

–La Casa da Cultura de Fene acoge “10 de marzo de 72, a mirada artística de Xaime Quessada” una exposición promovida por los ayuntamientos de Fene, Ferrol y Narón con la colaboración de la AC Fuco Buxán y la Fundación Xaime Quessada. Podrá visitarse hasta el próximo 30 de marzo. Horario: de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 13.00 horas. Los colegios o asociaciones interesados, podrán solicitar una visita guiada enviando un correo electrónico a cultura.deportes@fene.gal.