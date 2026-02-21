Un empate para O Parrulo Ferrol en Córdoba y ya con 25 puntos

Compartir Facebook

Adán Puentes

Pasito a pasito O Parrulo Ferrol se va acercando a su objetivo, tras empatar 1-1 en su visita al Córdoba Patrimonio de la Humanidad, en la 19ª jornada de la Primera División, en un partido disputado en la tarde del sábado, en el Pabellón de Vista Alegre (Córdoba).

El partido empezaba con los ferrolanos queriendo dar el primer aviso con un tiro cruzado raso de Diogo en el borde del área que se marchaba fuera por muy poco. Esto era un toque de atención para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad que quería hacerse con el balón, teniendo su primera ocasión con un intento de Carlos Gómez desde diez metros con una buena intervención de Mati Starna bajo palo, a pesar de estar tapado por varios jugadores.

O Parrulo Ferrol estuvo a punto de ponerse por delante en un centro de Malaguti en el borde del área a media altura, viendo a Turbi al segundo palo, pero llegaba justo a tiempo un jugador local para evitar el remate, mientras que, casi en la siguiente jugada, Pescio obligaba a Mati Starna a sacar otra gran mano con un tiro desde el borde del área por alto.

Los problemas empezaban a acumulárseles a los ferrolanos, al llegar a la quinta falta, algo que aprovechaba Carlos Gómez para hacer el 1-0 al anotar un tiro cruzado raso en el borde del área un saque en corto de esta última falta. Y, para colmo de males, en pocos segundos llegaba la sexta falta. Caio César tenía que salir para ponerse bajo palos en O Parrulo Ferrol, debutando sobre la pista, aunque el lanzamiento de doble penalti de Murilo a media altura se iba fuera rozando el palo.

Los parrulos sabían que tenían que jugar con cabeza todo lo que quedaba de periodo e iban a por el empate, teniéndolo cerca Gonzalo Santa Cruz con una buena volea al primer toque al recibir un balón desde el otro lado por alto, con Fabio haciendo una de las mejores intervenciones. El meta cordobés también volvía a ser importante unos minutos después, al evitar con el pie un tiro cruzado raso de Malaguti desde el borde del área.

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad daba un buen susto en la recta final del periodo al quedarse Pescio solo en el lateral del área, pero su tiro desde la línea de fondo casi sin ángulo se marchaba afortunadamente muy desviado. La última del periodo la tenía Jhoy para los parrulos con un tiro a media altura desde diez metros que volvía a evitar Fabio, pero con esta mínima ventaja local el partido se iba al descanso.

Tras el paso por los vestuarios, O Parrulo Ferrol iba con todo en los primeros minutos del segundo tiempo, obligando al Córdoba Patrimonio de la Humanidad a hacer su juego en media pista. Fruto de este trabajo, Gonzalo Santa Cruz tuvo el empate en sus botas al recibir un buen pase entre líneas de Diogo en la frontal del área, pero su tiro cruzado dentro del área daba por fuera de la red.

Los ferrolanos estaban mereciendo el empate y Novoa lo tuvo cerquísima en un tiro raso desde diez metros colocado al palo que se marchaba fuera por milímetros y, poco después, Rubén Orzáez enviaba un balón al palo en una falta lateral desde diez metros a media altura.

El segundo tanto de los cordobeses también estuvo cerca en un robo de Arnaldo Báez en el borde del área obligando a Mati Starna a sacar una gran pierna, como también Murilo enviaba un balón al palo desde el borde del área por raso.

Tras este susto, llegaba la fortuna para los ferrolanos en un intento de pase de Novoa que despistaba a todos los jugadores locales desde el borde del área, acabando el balón dentro de la portería, empatando el partido con el 1-1.

Los locales volvían a meter el miedo en el cuerpo a los parrulos en la siguiente llegada con un tiro de Pescio en la frontal por alto que despejaban entre Mati Starna y el larguero.

El juego era de poder a poder en los instantes finales, ninguno de los dos equipos quería fallar y el Córdoba Patrimonio de la Humanidad sacaba a Pescio como portero-jugador a falta de treinta segundos, pero los ferrolanos realizaban una buena defensa y este 1-1 acabaría siendo definitivo.

Con este resultado, O Parrulo Ferrol tiene 25 puntos, en el 9º puesto de la tabla. Para la próxima jornada los ferrolanos recibirán al Viña Albali Valdepeñas, en un partido que se disputará el sábado 28, a las 19:30 horas, en el Pabellón de A Malata.

Córdoba Patrimonio de la Humanidad: Fabio, Arnaldo Báez, Pablo del Moral, Titi del Rey, Carlos Gómez – también jugaron – Hugo, Zequi, David Fernández, Pescio, Murilo y Víctor.

O Parrulo Ferrol: Mati Starna, Novoa, Gonzalo Santa Cruz, Jhoy, Rubén Orzáez – también jugaron – Iván Rumbo, Diogo, Turbi, Niko Vukmir, Caio César, Malaguti y Morgato.

Árbitros: Alberto Carrión y Ricardo García-Carpintero, junto con Antonio Jesús Cecilia como tercer árbitro y Francisco Madueño como asistente (Comités castellano-manchego y andaluz). Amonestaron a los locales Zequi, David Fernández y al entrenador Emanuel Santoro, como al visitante Gonzalo Santa Cruz.

Goles: 1-0 Carlos Gómez min.9, 1-1 Novoa min.33

Pabellón: Vista Alegre (Córdoba).