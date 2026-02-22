El actor Javier Gutiérrez recogió la «faba de plata» concedida por la Asociación de Asturianos de Ferrolterra

Compartir Facebook

“Decía el poeta que la verdadera patria del hombre es la infancia, pues bien Ferrol es mi patria, Ferrol fue mi niñez y mi adolescencia ahora al paso de los años se ha convertido en una especie de refugio interior” así comentaba Javier Gutiérrez Álvarez en el acto celebrado en la tarde de este sábado, día 21 de febrero en el centro cultural “Torrente Ballester” y en el que la Asociación de Asturianos de Ferrolterra le hacía entrega de su premio anual “Faba de plata”.

En la que fue capilla del antiguo Hospital de Caridad se dieron cita un buen número de ciudadanos para acompañar al premiado, entre ellos el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela; el Almirante Jefe del Arsenal, Vicente Rubio Bolívar; la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros Barros; el Comandante General de la Fuerza de Protección de la Armada, general de Infantería de Marina Manuel García Ortiz; el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea Paz; la vicerrectora del Campus Industrial , Ana Ares Pernas; el almirante Ignacio Frutos Ruiz las ediles María del Carmen Pieltain; Elvira Miramontes Mas, Rosa Martínez Beceiro, Patricia Cons Formoso, María del Carmen García Fraga; y el edil José A. Ponte Far del PP; y Rafael Fernández Beceiro del PSOE; Germán Castro, ex director de Diario de Ferrol; el director de Galicia Ártabra, Pedro Sanz Sánchez; y miembros de asociaciones culturales, vecinales y sociales de la ciudad así como de la Asociación de Asturianos. También asistió al acto Daria Blanco Núñez, «faba de plata 2024″. Cabe destacar también que Javier Gutiérrez se vió arropada por sus familiares y amigos.

En el escenario se encontraba en la mesa presidencial el alcalde, Josçe Manuel Rey Varela al que acompañaban Leonor Bermejo Fanjul, presidenta de la Asociación Asturiana. En un lateral y junto a Javier Gutiérrez Álvarez y los directivos de la Asociación Marcial Calvo Agras y José M. Fonte Abeledo.

Comenzó el acto con una pieza musical, «Canon a la sexta, de las variaciones Goldberg» de Johan Sebastian Bach., a cargo de tres miembros de la Banda Ferrolá de Música , Alma Sarasola Pontón (trompa), Alejandro Vázquez Lamela (trompeta) y Esteban Barcia Gallego (trombón)

«DESTACAMOS EL CONSTANTE VÍNCULO CON ASTURIAS DE GALICIA DE JAVIER GUTIÉRREZ» ( Leonor Bermejo)

Tomó la palabra Leonor Bermejo quien entre otras cosas se refirió a la Asociación de Asturianos de Ferrolterra-Peña Les Fabes. «Nació con una vocación muy clara, mantener , preservar y divulgar las tradiciones asturianas en Ferrol y su comarca, poniendo en valor una herencia que forma parte de nuestra identidad y que ha viajado con tantas personas que hicieron de esta tierra su hogar sin renunciar a sus raíces. Con este mismo espíritu se creó el galardón «Faba de plata» un reconocimiento que otorgamos a personas y entidades que han contribuido, desde distintos ámbitos , a fortalecer la relación entre Ferrol y los pueblos de Asturias. No se trata únicamente de premiar mèritos individuales, sino de destacar trayectorias que simbolizan el entendimiento, la colaboración y el respeto mutuo entre ambas comunidades».

«Recuerdo a los que ya no están con nosotros»

Destacó los premiados en años anteriores, figuras y entidades de gran relevancia, y se refirió «antes de continuar este acto, antes de celebrar los logros y reconocimientos y deteniéndonos en el tiempo por unos instantes, recordar a personas con nombres, con rostros ,con manos que trabajan muchas veces en silencio y con corazones profundamente comprometidos. «.»A lo largo del último año hemos despedido a miembros de nuestra junta directiva y a socios que formaban parte de la historia viva de la Asociación . Su marcha nos entristece profundamente. Nos deja un vacío difícil de expresar, pero también nos deja una huella profunda imborrable. Cada uno de ellos aportó tiempo, ilusión, esfuerzo y cariño. Gracias a su dedicación nuestras tradiciones se mantuvieron vivas; gracias a su compromiso los lazos entre Asturias y Ferrolterra se fortalecieron; gracias a su generosidad esta casa siguió siendo un lugar de encuentro , identidad y afecto compartido».

Mientras los miembros de la Banda Ferrolá de Música interpretaban el «Aria en la cuerda sol» de Johan Sebastián Bach se proyectó un video de recuerdo a los fallecidos en el 2025 «como recuerdo a quienes nos dejaron. Ya no están físicamente entre nosotros pero siguen presentes en cada encuentro, en cada latido de esta Asociación»

Y tras la proyección del video Leonor Bermejo destacó el por qué se concede el premio al homenajeado de pasado 2025. Finalizó sus palabras refiriéndose al homenajeado.

«Firme y constante vínculo con sus raíces, con Asturias y con Galicia»

Ofreció un pequeño curriculum de Javier Gutiérrez, señalando que «Este reconocimiento se concede a una persona que encarna de manera especialmente clara esa doble pertenencia, ese puente natural entre dos tierras hermanas. Hoy hacemos entrega de la Faba de plata 2035 al actor Javier Gutiérrez Álvarez»

«Mas allá de los reconocimientos y del éxito profesional, hoy queremos destacar algo especialmente valioso para nosotros, su firme y constante vínculo con sus raíces, con Asturias y con Galicia, muy particularmente con Ferrol. Javier ha sabido llevar siempre consigo el orgullo de sus orígenes, demostrando que la identidad no se pierde, sino que se enriquece cuando se comparte.

En su figura conviven de manera natural el alma asturiana y el carácter ferrolano, reflejando a la perfección el espíritu que inspira este galardón , por ello la concesión de la Faba de plata resulta especialmente acertada, un reconocimiento a quien representa, con su vida y su trayectoria la unión entre dos comunidades unidas por la historia, la cultura y las personas«.

Leonor Bermejo finalizó sus palabras con un «Querido Javier, con este premio queremos agradecerte no solo tu brillante carrera artística, sino también el orgullo con el que representas a ambas tierras y el afecto que siempre has demostrado hacia ellas. Hoy la Asociación te entrega la Faba de plata como símbolo de ese vínculo permanente entre Asturias y Ferrol. ¡Que sigan creciendo , año tras año, estos lazos que nos unen»

Seguidamente se proyectó un vídeo en el que los familiares y amigos de Javier lo felicitaban por la distinción y otro sobre su trayectoria profesional. No faltó la música a cargo del grupo de la Banda Ferrolá que interpretaron la «Marcha de la Suite» para trío de metales, de Händel.

Se dio lectura por Gregorio López Fraile, secretario de la Asociación de Asturianos de Ferrolterra al acta del acuerdo de concesión de la faba de plata 2025 y se procedió a la entrega del premio.

UN JAVIER GUTIÉRREZ EMOCIONADO

Tras recoger la distinción de la faba de plata Javier Gutiérrez se dirigió, con emotivas palabras, a todos los asistentes, en especial a los asturianos que asistían al acto y a su madre y demás familia que lo acompañaban en el acto.

Agradecimiento de Javier Gutiérrez

Y ya…las palabras de Javier Gutiérrez, esperadas por todos los asistentes. «Gracias por haber pensado en mí, como merecedor de este reconocimiento, por una entidad que se dedica entre otras cosas desde hace más de 35 años a fortalecer y estrechar los lazos de amistad en Asturias y Galicia, una asociación que trabaja por el unar pueblos y que contribuye a tender puentes entre las diferentes culturas, como son la gallega y el asturiano.

Hablando de Asturias, y en lo que respecta a mi parte asturiana mi familia, al igual que otras muchas familias españolas tuvo que emigrar en aquellos duros años 60 y principios de los 70 ,lo hicieron a Francia, otros Alemania los míos, mi familia lo hizo a Suiza, destino histórico para la emigración asturiana, emigrar para vivir del hambre y la necesidad, una sazón y la angustia pegada al cuerpo algo que por desgracia y sigue siendo muy reconocible para nuestra sociedad y que conviene no olvidar aunque ahora son otros los que tienen que huir de sus países para comenzar una nueva vida en el nuestro, uno de regreso a España.

Ferrol acogió a mi familia de forma generosa. Ferrol es mi patria

Mis padres decidieron regresar, pero esta vez el viaje sería más corto el destino Galicia, Ferrol. Esta ciudad como ha hecho con tanta gente del fuera nos ha cogido de forma hospitalaria y generosa. Aquí llegué con un año de vida directo del Luanco hermosa villa, que por cierto, a quien no la conozca les recomiendo que vayan por lo menos una vez en la vida. Decía el poeta que «»la verdadera patria del hombre es la infancia» pues bien Ferrol es mi patria, Ferrol fue mi niñez y mi adolescencia ahora al paso de los años se ha convertido en una especie de refugio interior de Paraíso»

Los recuerdos

» Ya se sabe que con el paso del tiempo, la mirada se torna, nostálgica y melancólica, personas lugares y cosas de aquella época regresan de vez en cuando a mi memoria y los recuerdos se agolpan con nitidez cuando pienso en el niño y el joven que fui en el barrio de Caranza, las cinco torres, donde vivíamos… nuestro edificio, que era una suerte de rueda del PCB 13, con unos vecinos dignos de las mejores películas de Berlanga , la biblioteca del colegio Lasalle allí me aficioné a la lectura, la parada del nueve del autobús que conectaban a nuestro barrio con el centro de Ferrol, el boquete a ras de suelo, alguno de los fondos del estadio Manolo Rivera, por donde nos colamos para disfrutar de los entrenamientos y los partidos de mi querido Racing, que para aquel entonces malvivieron la tercera división; los cines, Madrid-París, el Rena , el Avenida, donde vi por primera vez una película E.T. y también, donde descubrí la magia del cine, el teatro Jofre y sus dobles sesiones de compañías llegadas desde Madrid, y que, siendo adolescente, admiraba con los ojos como platos, desde el gallinero, el OAR, el pabellón de Punta Arnela, de Matt Davis y Manolito Aller, mi frustración por no poder portar un trono en la semana Santa Ferrolana, debido a mi corta estatura; la música del pub Bristol, las copas en Cazadores; mis amigos, los que siguen los que se fueron Jandro, Lucho Cesi, Cristóbal o Fran; mis primeros pasos como actor en la compañía del Instituto masculino, donde representamos los textos más difíciles de Lorca y la estación de tren. La estación de tren de Ferrol, donde dejé esta ciudad atrás para continuar mi viaje hacia Madrid, con las maletas llenas de sueños.

Dice el refrán popular que uno es de donde pace no de donde nace. En mi caso, sería injusto no reconocer mi poderoso vínculo emocional con la tierra que vio no solo por ser también la tierra de mis padres, sino por el excelente trato que me dispensa cada vez que tengo oportunidad de viajar allí, donde me siento y me hacen sentir como uno de los suyos.

Asturias siempre estuvo y ha estado presente en nuestra casa desde las conversaciones que mantenía mi madre mi abuela Elvira hasta los fogones Aun se cocinan platos típicamente asturianos por todo esto y mucho mucho más, no seré yo el que diga que merezco esta faba de plata, pero sí que os puedo asegurar que la recibo con orgullo, ilusión y que seré uno más entre vosotros llevando mi condición de gallego-astur o astur-gallego, sea como fuere considerarme por favor desde ahora uno más de vuestra peña. Muchas gracias»

Aplausos prolongados. Fue un momento muy emotivo para todos los presentes.

ES EL MOMENTO DE QUE TODOS NOS JUNTEMOS» (Rey Varela)

Y cerró el acto de intervenciones el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela.

Comenzó diciendo que » Ferrol es mucho más grande en el corazón de los ferrolanos que en los mapas de geografía. (0:05) Aunque es verdad que en los mapas de geografía, porque tuvimos mucho tiempo donde se iba más gente de la que venía, pues tenemos a ferrolanos también en todas partes de España e incluso del mundo. Ya lo dice la canción, «hay un gallego en la luna, que ha venido de Ferrol.

Pues no se crean ustedes que yo, que me conocen algunos ferrolanos, los de aquí unos cuantos, pero los de fuera también, pues yo me encuentro gente de Ferrol prácticamente en cualquier lugar al que vaya. Y eso creo que dice mucho de una ciudad, pues que eso que sin duda ha sido salir de aquí buscando oportunidades, en muchos casos buscando sueños, como decía Javier, pues también nos hace más grandes tendiendo puentes, como decía Javier y a mí me encanta esa idea y me encanta esa manera de que trabajemos juntos. Ahora que hay tantos muros, tanto enfrentamiento, bueno, pues yo creo que es el momento de que todos nos juntemos.

Que los que vienen de fuera se sientan como en casa

Y creo que entidades como esta contribuyen a que en aquellos tiempos que empezó, que a Ferrol venía gente, pues venía gente de todo el norte de España, venía gente de Asturias, venía gente de Lugo, creo que ponerlo en valor ahora nos va a permitir que ojalá que después de años ahora, también venga gente de fuera y se sienta aquí, está viniendo y tenemos que hacer que se sientan como en casa. Yo lo digo siempre, nadie mejor que un gallego sabe lo que es la emigración y cómo la emigración gallega en cualquier parte del mundo conserva ese sentimiento y conserva ese patriotismo del que también hablaba Javier. Aquí creció como persona, aquí comenzaron sus inquietudes.

Yo también recuerdo que, no estoy seguro, pero creo que también mi primera película fue E.T. en el Avenida. Yo al menos es la primera película que recuerdo, recuerdo a ver perfectamente aquel día con mi madre y con mi hermana yendo a ver E.T., Ferrol tenía un montón de cines.

Y ahora no tenemos tantos cines, pero tenemos otras cosas.Y sobre todo tenemos a magníficas personas, no solo grandes artistas como Javier, sino magníficas personas que trabajan por los demás y que siempre están implicadas en causas sociales, en causas deportivas y en las causas que se le piden también desde la ciudad. Y yo se lo agradezco muchísimo como alcalde, porque cada vez que sale el nombre de Javier, pues debajo, muchos ponen Ferrol.

Y eso, ya digo, hace mucho más grande a nuestra ciudad. Por lo tanto, muchísimas gracias a Javier, muchísimas gracias a la asociación, ya digo que es importantísima para la marca Ferrol, para la proyección de Ferrol, que hablemos con la gente que ha venido, que se sigan sintiendo aquí como en su casa. Lo viene haciendo la asociación y ahora con un nuevo impulso y lo estamos haciendo también en Ferrol, en otros lugares de España, como hay tantos ferrolanos fuera, pues podemos hacerlo de una manera bidireccional y a Leonor por su trabajo en el ayuntamiento, pues también le toca de alguna manera organizarlo.

Anuncia una sorpresa

Por lo tanto, muchísimas gracias, un placer poder acompañaros y poder cerrar este acto que no lo voy a cerrar yo. Tampoco lo vamos a cerrar con una película, que nadie se preocupe, pero como es Ferrol, lo vamos a cerrar con música.Y esta va a ser la segunda sorpresa.

La primera fue, yo diría que la película de la vida de Javier o de las personas de su vida, y ahora lo vamos a hacer con música. Y Javier, pues no sé si le suenan «Rondallas» a ustedes.A mí si, no tuve tiempo de decirlo a Javier cuando entraba, porque tengo un amigo que es un cinéfilo, y me recomendó ir a verla.

Hablando de rondallas, pues Javier es padrino de una rondalla ferrolana. Por lo tanto, vamos a dejar que este acto lo cierren sus rondallistas, sus mujeres de Só Elas,para interpretar con los integrantes de la banda ferrolana de música, los himnos de Galicia y de Asturias, (5:34) que creo que es el mejor colofón a esta jornada.

ACTUACIÓN DE «SÓ ELAS»

Y finalizadas las palabras del Rey Varela se pasó a la música que estuvo a cargo de la rondalla «Só elas», bajo la dirección de Miriam Fernández Marín y acompañadas en el escenario por su «padrino», Javier Gutiérrez.

Interpretaron tres piezas, una de estreno, finalizando con los himnos de Asturias y Galicia, con todos los asistentes puestos en pie.

Y después del acto en el «Torrente Ballester» se celebró una cena de amistad en el Parador de Turismo. Allí se dieron cita un buen número de amigos, miembros de la Asociación de Asturianos en Ferrolterra y de distintas asociaciones y entidades de la ciudad.

Algunos amigos y simpatizantes no quisieron dejar pasar el buen momento para esa foto de recuerdo, junto a «Rondallas».