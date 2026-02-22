Las cinco cofradías que procesionan en la Semana Santa ferrolana programan tramos silenciosos

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La iniciativa fue inaugurada el pasado año por parte de la Cofradía de la Merced.

La Cofradía de la Merced implantó por primera vez en sus salidas procesionales, en la Semana Santa de Ferrol del pasado 2025, un tramo silencioso en el que la música se detiene. El gesto, que persigue facilitar el disfrute de las procesiones a personas con diversidades cognitivas como el TEA (Trastorno del Espectro Autista), se repetirá este año por parte de todas las cofradías.

En total siete desfiles procesionales, entre ellos todos los de la tarde del Viernes Santo, discurrirán en silencio en su recorrido por una manzana. Serán los siguientes:

Miércoles Santo:

Procesión de Nuestra Señora de los Cautivos y el Santísimo Cristo Redentor (Merced), en la calle de la Tierra entre Magdalena y Real.

Jueves Santo:

Procesión de Nuestro Padre Jesús de la Humildad en el Beso de Judas (Merced), en la calle Concepción Arenal, entre las calles Magdalena y Real.

Viernes Santo:

Procesión del Crucificado (Merced), en la calle Coruña, entre Magdalena y Real.

Procesión del Santo Entierro (Santo Entierro), en la calle Rubalcava, entre Magdalena y Real.

Procesión de la Soledad (Soledad), en la calle Magdalena, entre Arce y San Diego.

Procesión de Os Caladiños (Dolores), en la calle de la Tierra, entre Magdalena y Real.

Sábado Santo:

Procesión de la Caridad y el Silencio (Angustias), en la calle Sánchez Barcáiztegui, entre Real y Magdalena.

Los procesionarios de la Semana Santa de Ferrol 2026 incluirán esta información.