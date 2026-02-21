El BNG de Ferrol recorre en caravana la FE-13 para exigir su reparación integral tras el «caso omiso» del Ministerio

El mal estado de la FE-13 es motivo de queja e indignación de los vecinos y vecinas de Ferrol. Para reivindicar una reparación integral de su firme, este sábado el BNG organizaba una caravana exigiendo una rápida intervención a la Demarcación de Carreteras del Estadio, dependiente del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible.

Este acto fue realizado después del “caso omiso” que el Ministerio realizó de las propuestas nacionalistas en el Congreso de los Diputados por parte de Néstor Rego, recordaba el portavoz municipal Iván Rivas.

La FE-13 soporta diariamente un volumen de tráfico de case 25.000 vehículos, además de ser una de las arterias principales de conexión con el Arquitecto Marcide y el Hospital Naval y que, en la actualidad “presenta un estado deplorábel produto desta intensidade que incrementa o malestar dos usuarios e usuarias e pode incrementar a súa sinistrabiliedade” debido a los desprendimientos permanentes de gravilla, grietas o baches.

El gobierno municipal de José Manuel Rey Varela solicitó la transferencia de varios tramos de esta FE-13 para poder realizar arreglos urgentes, la cual, en caso de producirse, “debería ir acompañada dos recursos e dos medios necesarios para manter esta estrada nun estado aceptabel.”