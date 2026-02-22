AXF lembra «que a lingua de signos é moi necesaria para toda a sociedade» , «Non esquezades que a «LSE SEMPRE SUMA».
A Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra AXF continua durante o mes de marzo con formación todos os mércores desde o 4 ao 25 do citado mes cun curso de lingua de signos para adultos, nunha franxa horaria de maña 11:00 a 13:30 e tarde de 17:00 a 19:30, o custo do curso é de 50 euros persoa.
Os interesados poden anotarse nas redes sociais, a través deste enlace: https://forms.gle/
qqjhQS9MLhisbXAv9 ou ben no teléfono 604 07 02 52.
A Asociación de Persoas Xordas de Ferrolerra (AXF), entidade de carácter comarcal, declarada de Utilidade Pública; representa á comunidade xorda desde 1972, como único recurso específico para persoas xordas na comarca de Ferrolterra, procurando a eliminación das barreiras comunicativas que dificultan o seu pleno desenvolvemento, ademais de proporcionar os servizos necesarios para lograr a maior calidade e autonomía posíbel.