Álex Zalaya y la falta de gol condenan al Racing ante el Celta Fortuna (1-2)

M.V. Derrota de los de Ferrolterra ante el filial olívico en un partido marcado por la expulsión del central verde Álex Zalaya por morder a un rival a los 7 minutos de juego. Antes, Álvaro Juan había adelantado al Racing. Álvaro Marín, con dos goles, uno mediada la primera mitad y otro en los últimos instantes del encuentro, le otorgó la victoria a los de Vigo, quienes también sufrieron la expulsión de Milla en el minuto 63 de juego. El Celta Fortuna se distancia ya del Racing en 11 puntos, por lo que la segunda posición de la tabla se pone muy difícil de conseguir para los de Ferrolterra.

Montaña rusa de emociones en una primera parte frenética

Sorprendió Fernández Romo con un sistema de 3-4-3, igualando así la disposición táctica del conjunto rival, dando entrada a Artetxe en defensa por el sancionado Migue Leal. Comenzó muy fuerte el Racing, volcado sobre la portería rival y llegando con peligro al área olívica. En el minuto 3 de juego, Álvaro Juan, que volvía al equipo tras su lesión, robaba un balón y enfilaba la portería contraria, consiguiendo el 1-0 con un buen disparo. Acto seguido, Álvaro Ramón se encontraba con el acierto del portero rival, Coke.

Gran inicio racinguista, alegría en las gradas, pintaba muy bien la tarde hasta que… Llegó el mordisco. Sí, lo que leen. El central racinguista Álex Zalaya decidía morder de manera persistente el brazo de Álvaro Marín justo delante del banquillo del Celta Fortuna. Los celestes enviaron al colegiado a la pantalla y el dictamen fue claro, roja (más bien granate) para Zalaya, quien se expone a una fuerte sanción tanto del Comité de Competición como del propio Racing. Mazazo moral para el Racing que aprovechó el Celta Fortuna para crecer; Álvaro Marín enviaba el balón de cabeza al larguero de Parera. Acto seguido, Hugo González rozaba el poste racinguista.

Entró Mardones por Dacosta y el Racing pasó a jugar con un 4-1-4-1. Pero tras el cambio, llegó el 1-1 de los visitantes, tras ganar Óscar Marcos la espalda a Mardones, centrar desde la izquierda para un Álvaro Marín que establecía el empate.

Lejos de rendirse, el Racing tiró de orgullo y, empujado por la afición, tuvo dos ocasiones claras con uno menos. Pascu y Mardones obligaban a lucirse al portero rival en dos ocasiones en las que A Malata ya casi cantaba el gol. Con un empate justo y con un derbi gallego que no estaba decepcionando para nada, se llegaba al descanso.

El Celta Fortuna le aplicó al Racing lo de que «el que perdona lo paga».

Salieron mejor los visitantes en la reanudación, con varias jugadas en las que se aproximaron con cierto peligro al área racinguista. En el minuto 63 llegaba otra de las acciones claves del encuentro, tras expulsar el colegiado al visitante Milla por un manotazo sobre Álvaro Ramón. Se igualaban las fuerzas, comenzaba un nuevo partido de 10 contra 10.

El Racing no podía conformarse con un punto; entraron al campo Escobar, Tejera y Concha en lugar de unos cansados Giménez, Fabio y Álvaro Juan. Fue Álvaro Juan el que tuvo una doble ocasión consecutiva, con un remate al poste y un disparo posterior que rechazaba el portero. En el tramo final, entraba el delantero vasco Ekain Azkune en lugar de Pascu, pero el Racing no fue capaz de crear excesivo peligro.

Cuando todo se encaminaba al empate, los de Romo defendían muy mal una falta lateral y Álvaro Marín hacía el 1-2 para castigar al Racing de forma cruel y hacerle perder casi de manera definitiva las opciones de luchar por la segunda posición ligera.

Enfado de la afición con Ález Zalaya y reconocimiento a los jugadores por el esfuerzo

Gran ambiente en A Malata a pesar de jugarse el partido en un viernes laborable, donde la climatología fue muy agradable. Los aficionados se mostraban muy enfadados con Álex Zalaya por su acción totalmente antideportiva, muy lejana a los valores que debe tener el Racing. Además, supuso dejar al equipo con un jugador menos en el minuto 7 de juego, con 1-0 en el marcador tras un comienzo ilusionante de partido. La afición espera que el club esté a la altura y aplique el reglamento del régimen interno a un futbolista que tendrá que cumplir sanción durante varias semanas.

Por lo demás, a pesar de la derrota, hubo bastantes momentos en los que la afición elogió el esfuerzo de los jugadores en inferioridad numérica, aunque al final hubo que sufrir lo de que «jugamos como nunca y perdimos como siempre». Los partidos pasan, los puntos se escapan y el Racing no acaba de engancharse a las tres primeras posiciones de la tabla. Menos mal que el Play Off lo juegan cinco… Habrá que confiar.

La próxima cita será el sábado a las 14:00 visitando al CF Talavera, en lo que será el primero de los tres partidos consecutivos ante rivales de la zona baja de la tabla (el propio Talavera, el Cacereño y el Ourense CF). ¡¡¡Toca reaccionar!!!

Ficha técnica

1: Racing de Ferrol. Miquel Parera; Pujol, Artetxe, Zalaya, Álvaro Ramón; Fabio (Sergio Tejera, min 70), Ander Gorostidi, Raúl Dacosta (Mardones, min 15), Álvaro Juan (David Concha, min 70); Pascu (Azkune, min 88) y Álvaro Giménez (Antón Escobar, min 70).

2: Celta Fortuna. Coke; Ribes, Meixús (Oliveras, min 46), Jaime Vázquez; Milla, Capdevila (Antañón, min 46), De la Iglesia, Anthony (Kibet, min 46); Hugo González (Luis Bilbao, min 79), Marín y Óscar Marcos (Ángel Arcos, min 75).

Goles: 1-0, min 3: Álvaro Juan; 1-1, min 16: Álvaro Marín; 1-2, min 92: Álvaro Marín

Árbitro: Guillermo Cueto (León). Fabio,Tejera y Pujol vieron amarilla en el Racing. Roja para Zalaya y Elías Martí (segundo entrenador). En el Celta Fortuna, Hugo González, Meixús, Anthony y Luís Bilbao vieron amarilla. Milla, vio la roja.

Incidencias: Partido correspondiente a la 25ª jornada de la Primera Federación disputado en A Malata ante 4603 espectadores. Pequeña representación de la afición visitante. El CD Cariño y la SD Valdoviño fueron los clubs invitados. En los prolegómenos, los jugadores formaron en el centro del campo para escuchar el himno gallego.

