Derbi gallego de domingo en tierras lucenses para el Baxi Ferrol

Este domingo será uno de los días marcados en rojo en el calendario para el Baxi Ferrol en esta temporada, visitando al Durán Maquinaria Ensino, en el derbi gallego de la Liga Femenina Endesa, en su 22ª jornada, que se disputará a partir de las 18:00 horas, en el Pazo Provincial dos Deportes (Lugo).

Este tipo de partidos “siempre son especiales”, afirmaba este viernes en rueda de prensa su entrenador Lino López, pero con los pies en la tierra “ya que todos suman igual en la clasificación” entre dos equipos “que nos conocemos bien”, siendo la tercera vez que ambos equipos se ven las caras en esta temporada, en esta ocasión en tierras lucenses, con la presencia de más de 500 aficionados ferrolanos tanto en el viaje organizado por el club, como los que se desplacen por su cuenta, lo convierten en “emocionante.”

La afición está “muy ilusionada” con este partido y es un “valor añadido” a lo que es este partido en sí, por lo que el equipo “está muy mentalizado” de la importancia que tiene este derbi gallego.

Los dos equipos llegan a este momento de la temporada “igualados” en la clasificación general, en el sexto puesto las ferrolanas y en el séptimo las lucenses, ambas con 11 victorias y 10 derrotas, esperando a un Durán Maquinaria Ensino que “juega bien y es muy intenso”, lo que les ha valido la clasificación para disputar la Copa de la Reina y, como locales, son un equipo “muy complicado y muy potente”, consiguiendo ganar hace dos semanas a Casademont Zaragoza “que aspira a todo.”

Espera sobre la pista un partido “igualado”, como en los dos anteriores, recordando que, aunque el Baxi Ferrol se llevase la victoria “pudo decantarse también a favor de Durán Maquinaria Ensino” y no se fiaba de su derrota de la semana pasada ante Ingeniería Ambiental CAB Estepona “ya que en su cancha siempre son complicadas y no son equipo de zona baja de la tabla.”

Las ferrolanas están en uno de sus mejores momentos de forma de esta temporada, tras lograr la victoria en sus últimos tres partidos y eso es, debido a gran medida, a la mayor cantidad de entrenamientos una vez finalizaron su participación en la Eurocup Women, permitiéndoles recuperar jugadoras “que estaban entre algodones” y preparar “mejor” los partidos, aunque Ine Joris llegará tocada en el isquio, que lleva arrastrando desde hace varias semanas, tras solo poder realizar media sesión este viernes, como también en los días previos “y esto nos condicionó a la hora de preparar la semana”, entrenando con ocho jugadoras, aunque creía que “va a llegar preparada para el partido” y el equipo “está concentrado en las cosas importantes” para luchar por la victoria.