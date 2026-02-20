Abre la jornada el Valdetires Ferrol este sábado visitando al River Zamora

Compartir Facebook

El primer partido de la tarde del sábado será el del Valdetires Ferrol, visitando al River Zamora, en la 20ª jornada de la Segunda División, en un partido que se disputará a partir de las 16:15 horas, en el Pabellón Manuel Camba (Zamora).

Las ferrolanas visitan a un rival “que está en una situación complicada” en la clasificación general, en el 15º puesto (penúltimo), con 4 puntos, afirmaba su entrenador Manu Lombardía, recordando la dificultad de jugar ante ellas “ya que en la ida solo conseguimos ganar por un gol” y cuentan con la “lección aprendida” de que no pueden fiarse ante ningún rival tras su derrota en el último partido a domicilio ante Nou Turia.

Sobre la pista querrán mostrar “un planteamiento claro” variando sus sistemas defensivos, como han trabajado en esta semana en las sesiones de entrenamiento ante un River Zamora que “no se complica” en la salida del balón a la hora de elaborar “y juegan con balón bajo”, por lo que las jugadoras del Valdetires Ferrol tendrán que estar atentas “a la estrategia”, esperando también “no tener un bajón” como el que tuvieron durante el segundo tiempo la semana pasada en casa ante el Atlético Mercandal “estando lo más correctas y serias posibles”, con el objetivo de traerse los tres puntos de vuelta para Ferrol y consolidarse en la zona media-alta de la tabla, ocupando actualmente el 7º puesto, con 27 puntos.

Las ferrolanas viajarán a primera hora de este sábado, contando con todas las jugadoras disponibles para este partido, sumándose a la convocatoria la jugadora del Lago Sport, Patri Adega, gracias a convenio de filialidad suscrito con la entidad de As Pontes.