La SGHN y Mar de Fábula organizan una limpieza en la playa de Doniños el Domingo 22

Por segundo año, la Sociedad Gallega de Historia Natural- SGHN y Mar de Fábula organizan una jornada de limpieza en la playa de Doniños este domingo 22 de febrero. El objetivo es recoger los numerosos desechos arrastrados por el oleaje tras los últimos temporales y sanear este entorno natural privilegiado.

Para ello convocan a toda persona interesada en colaborar para retirar la basura que daña este ecosistema marino, siendo los siguiente los detalles de la operación:

Fecha y hora: Domingo 22 de febrero a las 11:00 horas.

Punto de reunión: Parking de la zona norte de la playa.

Material: Facilitado por los organizadores.

Recomendación: Llevar botas de agua.

Para tramitar el seguro obligatorio de voluntariado, es imprescindible inscribirse antes de este sábado a las 20:00 horas escribiendo a info@mardefabula.gal o llamando al 608609042.

El Concello de Ferrol colaborará con el soporte logístico.