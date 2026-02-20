Eventos para este sábado, día 21 de febrero, en la zona norte

Compartir Facebook

Quedan 313 días para finalizar el año

FRASE DEL DÍA.-«No preguntes lo que tus compañeros de equipo pueden hacer por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tus compañeros de equipo» . (Magic Johnson)

Día Internacional de la Lengua Materna.

Día Internacional del Guía de Turismo.

–La Iglesia Católica celebra la festividad de los Santos Fortunato, Pedro, Damián, Severiano, Félix y Sérvulo.

HORÓSCOPO

–Todos los que han nacido el día 21 de febrero tienen el signo del zodiaco Piscis.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE SÁBADO

El pronóstico para Ferrol indica un día con intervalos nubosos o cielo cubierto, pero con baja probabilidad de lluvia significativa durante la mayor parte de la jornada.

Temperatura: Las temperaturas serán suaves para la época, con máximas que rondarán los 15°C – 16°C y mínimas que se situarán alrededor de los 6°C – 8°C.

Lluvia: La probabilidad de precipitación es baja (alrededor del 10% al 30% según distintas fuentes), lo que sugiere un día seco o con lluvias muy débiles/ocasionales, con 0 mm previstos.

Viento: Viento moderado a flojo, principalmente de componente sur o sureste, con velocidades en torno a los 5-10 km/h.

Humedad: La humedad será elevada, superando el 75-80%.

Cielo: Alternancia de nubes y claros

TELÉFONO RECOGIDA DE MUEBLES Y ENSERES DOMÉSTICOS

Urbaser, de lunes a viernes, llamadas , de 8,30 a 14,30, al 981 326 900

TAL DÍA COMO HOY

(1714)- Las distintas fuerzas marítimas de España pasan a denominarse Armada Real

(1900)- Nació en Ferrol Francisco Vázquez Ramos. General Subinspector del Cuerpo General de Máquinas de la Armada. Poseedor de la medalla Naval individual.

ACTOS DE ENTROIDO, ESTE SÁBADO, EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

–Los vecinos de la parroquia de Esmelle, celebran su tradicional fiesta do Entroido para mayores que se llevará a cabo en el Local Social de Esmelle. A las 22.00 horas comenzará la cena-baile donde los asistente podrán degustar un menú a base de sopa, laconada, bebida, postre y café. Finalizada la cena dará inicio una ameno baile animado por la cantante Aixa Romay. El precio del evento será de 25 euros.

– Hoy tendrá lugar en el Restaurante Feria de Muestras la Cena Baile de Carnaval de Filgueira a partir de las 22.00 horas, organizado por la comisión de Fiestas de San Xoan de Filgueira.

La cena estará compuesta por un menú a base de sopa de cocido, cocido completo, postres de carnaval, pan y bebida a un precio de 40€, que dará paso a un baile amenizado por el dúo Calibre. También habrá opción de menú infantil por 15 euros.

Habrá concurso de disfraces con premios.

–El Casino Ferrolano acoge a partir de las 21.00 horas, la celebración de una cena de Carnaval a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Los asistentes podrán disfrutar de una amena noche que contará con el concierto a cargo del grupo musical Los Alcántara, y vestirse, para tal ocasión, con la indumentaria de su película de cine favorita.

Precio: 35 euros(entrada a la venta en la sede de la asociación sita en la rúa Tierra, 5).

En Fene

–A partir de las 21:30 horas comenzará la Cena Baile de Disfraces. La noche contará con la animación musical de DJ Oskiblasco, encargado de poner a bailar a todos los asistentes en el tradicional baile de disfraces. El menú de la cena incluye sopa, cocido, postre, vino, café y chupito.

El precio para los socios/as será de 25 euros y para los no socios/as de 30 euros.

—El CPS San Valentín, acoge a partir de las 20.00 horas la celebración de una gran fiesta de Entroido en la que habrá música (actuación de Eli), degustación gastronómica (caldo y larpeiradas a precios populares), sorteos y concurso de disfraces (100 € al mejor disfraz).

En Mañón

—La Villa de Bares, celebra con una divertida fiesta que se llevará a cabo en el Teleclub a partir de las 22.00 horas. Los asistentes podrán tomar una cena a base de sopa, cocido completo, postre típico y bebida, y a continuación disfrutar con gran baile animado por el dúo Vivarium.

Durante la fiesta también se celebrará un concurso de disfraces.

En Miño

–La parroquia de Callobre, celebra hoy el Entroido

A las 17.00 horas tendrá lugar una Fiesta Infantil de Entroido con merienda. A las 19.00 horas se procederá a la queima dos mecos con chocolatada con churros y música en vivo con Cantareiros do Piñeiro, y a partir de las 22.30 horas se celebrará el Concurso de Disfraces con premios para los mejores. La noche estará amenizada por la actuación musical del Dani Gigirey.

–La Asociación de Vecinos Santa María de Castro organiza una jornada festiva para celebrar el Carnaval por todo lo alto. El evento tendrá en el Local Social de Viadeiro, comenzando a las 21.30 horas.

El protagonista gastronómico de la noche será un espectacular cocido completo que incluye sopa, lacón, costilla, oreja, panceta, cachucha, chorizos, garbanzos, grelos y patatas, además de bebidas, postre típico de Entroido y café. La velada contará con música en vivo a cargo del grupo Maracuyá, encargado de poner el ritmo a la noche.

Para asistir es imprescindible apuntarse, ya que las plazas son limitadas hasta completar el aforo del local. Los precios son los siguientes: -Socios/as: 25 € -No socios/as:28 €.

En Mugardos

–El Casino mugardés organiza un gran baile de disfraces, con música a partir de las 00.00 horas y los asistentes, ataviados con sus coloridos disfraces, podrán gozar de una alegre y divertida noche amenizada por la formación Origen y DJ Nacho Redes.

Los socios de Casino podrán asistir gratis y los no socios deberán abonar 10 euros en concepto de entrada.

Habrá premios para los mejores disfraces.

En Narón

–El municipio de Narón celebra hasta mañana domingo una nueva edición del Concurso de Tapa de Entroido.

El público participante podrá degustar las tapas dulces y saladas elaboradas por los establecimientos hosteleros de la villa con productos típicos del Entroido.

El precio de cada tapa será de3 euros. Los clientes podrán votar por su tapa favorita a través de la App del concurso.

–La Comisión de Fiestas de Castro celebra su tradicional cena-baile de Carnaval en el Hotel Valcarce (Ferrol) a partir de las 21.30 horas. Los asistentes podrán degustar un menú a base de sopa y cocido gallego, postre, bebida, café y chupitos, y disfrutar de un posterior y ameno baile con música donde también se entregarán premios al mejor disfraz. El precio de la Cena Baile de Carnaval será de 40 euros(adultos) y de 15 euros(infantil).

–El Local Social de Sedes, acogerá la celebración de la Comida de Carnaval. El menú estará compuesto por sopa, cocido, postre y café y tendrá un precio de 35 euros/adultos y de 20 euros/ niños/as.

Los asistentes también podrán disfrutar con un animado y divertido baile de disfraces a cargo de un DJ.

En Ortigueira

—-En San Claudio, Comida de Entroido que se celebrará en la Escola de San Claudio.

A partir de las 13.00 horas comenzará la sesión vermú y acto seguido la comida con un menú elaborado para la ocasión en el que no faltará el tradicional cocido gallego. El evento estará amenizado con música en directo a cargo de Almudena y también se llevará a cabo un Concurso de Disfraces con premios para los disfraces más originales, cuya temática será el mundo de los animales. El precio de la entrada será de 25 euros para socios y de 35 euros para los no socios.

En Pontedeume

–Hoy se celebrará, en el local de la Asociación de Vecinos de Nogueirosa una gran Fiesta de Entroido para pequeños y mayores.

Los actos comenzarán a las 17.30 horas con el baile infantil. Habrá chocolate con churros y postres de Entroido para degustar, juegos musicales y talleres de maquillaje.mLa fiesta será gratuita para los socios/as y costará 5 € para los no socios/as.

Por la noche los adultos podrán disfrutar desde las 21.30 horas de una cena que incluye cocido completo, bebida y postre. El precio de la cena será de 25 €.

A partir de las 23.30 horas habrá una amena fiesta de disfraces con animación musical de Julio Milamores.

Habrá premios para los mejores disfraces.

En San Sadurniño

–El Local Social Bardaos acoge la celebración de una fiesta gastronómica dedicada al cocido gallego. Los actos comenzarán a las 14.30 horas con la sesión vermú, seguida a las 15.00 horas del xantar a base de sopa de cocido, cocido completo, orejas y tarta larpeira, bebida, café y chupito.

Ya por la tarde, a las 17.30 horas, la fiesta proseguirá con la música de Santi Pulido, Néstor Peña y el dúo The Voice.

El precio del menú será de 35 euros por persona, 20 € para niños/as entre 6 y 11 años.

–El Local Social da Veiga acoge una alegre jornada carnavalesca organizada por la Asociación Vecinal O Castelo. A partir de las 17.30 horas comenzará la festa infantil animada por Noliños y a las 22.30 horas será el turno del baile de máscaras amenizado por la solistas Mery.

En Valdoviño

–Nueva edición del Festival de Comparsas de Valdoviño que se celebra hoy sábado. Los grupos y comparsas participantes realizarán un desfile a partir de las 17.30 horas desde la Casa Consistorial hasta la Casa da Cultura, donde posteriormente llevarán a cabo sus actuaciones.

El festival estará dotada con premios. El evento estará presentado por Avelino «O Cego das Covas».

–El Restaurante Brisas acoge la celebración de una cena-baile de Entroido a las 22.00 horas. El menú que se servirá será a base de sopa de cocido, cocido, postres de entroido, bebidas y café.

También habrá la opción de menú infantil compuesto de tiras de pollo, croquistas, pizzas, postre y bebida.

La velada estará amenizada por Lucía Fraguela. El precio de la cena será de 30 euros por persona y el menú infantil costará 10 € (hasta las 10 años).

EN EL CONCELLO DE FERROL

–19.30h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, participa en la entrega de la Faba de plata al actor Javier Gutiérrez organizada por la Asociación asturiana de Ferrolterra Peña Les Fabes. Centro Cultural Torrente Ballester.

–21.00h.- El teniente alcalde de Ferrol, Javier Díaz Mosquera, asiste a la cena benéfica de la AECC. Casino Ferrolano.

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

–19,30 h.-La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, asistirá a la entrega de la Faba de prata 2025. En el Centro Cultural Torrente Ballester (rúa Concepción Arenal, s/n)

IGLESIA DIOCESANA

En Ferrol

–A las 10.00 horas en la Domus Ecclesiae reunión de la comisión diocesana para el Sostenimiento de la Iglesia.

–A las 19.00 horas actos oficiales en el centenario de la capilla de los PP. Mercedarios de Ferrol(. 19:00 h. Eucaristía; 19:45 h. Procesión).

-A las 19.30 horas, en la iglesia de Santa María de Caranza, Semana del Matrimonio 2026: Renovación de promesas matrimoniales. Celebración abierta a todos los matrimonios que deseen renovar su compromiso. Presidirá el obispo diocesano, Fernando García Cadiñanos.

EN LO CULTURAL

En Neda

–La Asociación Filigrana organiza la “Xuntanza de palilleiras de Neda” con el objetivo de visibilizar el laborioso y vocacional trabajo que realizan. El evento, organizado con el apoyo del Ayuntamiento, celebra su 20 edición, aniversario que la asociación celebra con propuestas especiales como la exposición de la maestra artesana Ana Rosa Lista.

Unas 400 palilleiras participan en esta jornada de convivencia, que reunirá a representantes de casi la mitad de las asociaciones y grupos de buena parte de Galicia. Vecinos y visitantes podrán acudir de 11:00 a 13:30 y de 16:00 a 18:00 al pabellón municipal Ale de Paz para poner a prueba sus habilidades con los bolillos y ver sus trabajos.

EN LO DEPORTIVO

–A las 16,15 horas en el pabellón «Manuel Camba» de Zamora, encuentro River Zamora-Valdetires.

–A las 20.00 horas en el pabellón Vista Alegre de Córdoba, encuentro Córdoba Patrimonio-O Parrulo Ferrol

EXPOSICIONES

–En la sala Carlos III de Exponav exposición “Galicia, una escuela”, un homenaje a todo el personal docente y al estudiantado que, desde su nacimiento, formó parte de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSAC) de la Universidade da Coruña (UDC). Se podrá visitar, de manera totalmente gratuita, hasta el próximo 22 de febrero, de martes a viernes, de 10:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, los sábados, de 10:00 a 19:00 horas, y los domingos, de 10:30 a 14:30 horas.

–En el Museo Naval (Herrerías) de Ferrol muestra colectiva de diferentes autores compuesta por un total de 28 cuadros de gran calidad artística, todos ellos pinturas de técnica óleo sobre lienzo y de temática marítima.

La Exposición titulada «Marinas», corresponde a la valiosa Colección Pictórica particular del empresario gallego natural de Marín y residente en Laxe (Costa da Morte) José Manuel Pato González, delegado en Galicia de la Real Liga Naval Española. Incluye pinturas de autores muy prestigiosos como entre otros José Manuel Fonfría, Rosa Pereda, Espino, Roberto Bertaggia, Cortés o el noruego Amaldus Nielsen.

La muestra está abierta hasta el próximo 12 de abril, en los horarios habituales, de martes a viernes, de 9.30 a 13.30h; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30h.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición colectiva de fotografía «Silencio» del Grupo Bazán La muestra reúne 27 fotografías de 11 autores: Alejandro Martínez, Ángel Casas, Carlos Cruz, Chus Villamar, Eva Vázquez, Fer Cendán, Fran Suárez, Miguel Llano, Mónica Lorenzo, Pablo Mauriz y Ricardo Salgado. Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición «Orixes IV», sobre los trabajos realizados en el castro de Esmelle. Cátedra de Arqueoloxía de la UDC-Concello de Ferrol). Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–La Sala de Exposiciones del Centro Cultural Universitario del Campus Industrial de Ferrol acoge la muestra “Las primeras profesoras de la UCM”, una propuesta divulgativa que quiere recordar a las primeras mujeres en incorporarse a la carrera docente e investigadora en la que es la universidad pública más antigua de Madrid. La exposición se compone de 47 paneles y podrá visitarse, de manera totalmente gratuita, hasta el 20 de febrero (de lunes a viernes, de 10:00 a 20:00 horas).

–En la Oficina de Turismo de la plaza de España. exposición de maquetas de edificios emblemáticos de Ferrol, de Carlos Macias, hasta el día 27 de febrero.

–La Casa de la Cultura de Valdoviño acoge la exposición del XIX Premio Internacional Jesús Núñez de Arte Gráfico 2024. Con entrada libre, podrá visitarse hasta el 20 de febrero de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas. La muestra está conformada por una selección de los trabajos presentados al concurso que promueve la Diputación de A Coruña en reconocimiento a la amplia trayectoria del artista Jesús Núñez. Entre otros, la serigrafía «A la deriva II», del compostelano José Andrés Santiago, ganadora de la XIX edición, así como «Nómadas en el país de las tentaciones», de Manuel Moreno, y «S/T (at lunchtime)» de Claudia Regueiro Puigdevall, a las que el jurado concedió dos accésits.

–La Casa da Cultura de Fene acoge “10 de marzo de 72, a mirada artística de Xaime Quessada” una exposición promovida por los ayuntamientos de Fene, Ferrol y Narón con la colaboración de la AC Fuco Buxán y la Fundación Xaime Quessada. Podrá visitarse hasta el próximo 30 de marzo. Horario: de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 13.00 horas. Los colegios o asociaciones interesados, podrán solicitar una visita guiada enviando un correo electrónico a cultura.deportes@fene.gal.