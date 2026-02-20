Ferrol recupera los 5 millones de euros que reclamaba judicialmente a Narón por el servicio de depuración

Compartir Facebook

El Tribunal de Instancia de Ferrol viene de estimar la demanda que presentó el Ayuntamiento de Ferrol contra las resoluciones del Ayuntamiento de Narón, que rechazaron las liquidaciones giradas por el primero por los gastos de gestión de la depuración de la ría de Ferrol.

La sentencia recoge que el Ayuntamiento de Narón deberá abonar la cantidad resultante de 5.323.749,74 euros. Cada parte abonará las costas causadas su instancia. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, afirmó, una vez más, que “nos debemos a los ferrolanos”, y que “este regidor y el gobierno de Ferrol iban a defender los intereses de la ciudad por encima de todo”, por lo que cualquier acto que fuera perjudicial “sería denunciado y pondría todos los medios para que la ciudad no siguirá siendo la perjudicada de muchas administraciones”.

En relación a la sentencia, Rey Varela subrayó que “siempre apostamos por el diálogo con Ayuntamiento de Narón y por llegar a acuerdos”. Por eso, con la llegada de este Gobierno local en junio de 2023 se volvieron a retomar los diálogos con el ayuntamiento vecino para intentar llegar a un acuerdo. “Dialogamos y, de hecho, estuvimos cerca de acuerdos que beneficien a todos, pero sin perjudicar a ninguno de los ayuntamientos”, reveló, y “no dejamos pasar cuatro años sin defender los intereses de la ciudad”.

CRONOLOGÍA

El 22 mayo del 2023, a finales del mandato pasado, fue cuando se formalizó la primera demanda contra el Ayuntamiento de Narón, en la que se reclamaban las liquidaciones aprobadas por el pleno del Ayuntamiento de Ferrol el 25 de agosto del año 2022 por 3.497.419,88 euros, que comprendía desde abril de 2017 hasta diciembre de 2021. “Algunos dijeron que no estábamos con la reclamación, pero continuamos y formulamos, sin esperar cuatro años, una segunda demanda”, reveló el regidor.

El 17 de julio de 2024, el Ayuntamiento de Ferrol presentó una segunda demanda por este tema, por las liquidaciones aprobadas en pleno el 28 de diciembre de 2023 en concepto de saneamiento por importe de 3.155.543,5 euros, que comprendía desde enero de 2022 hasta junio de 2023. Y ambas demandas fueron acumuladas en un mismo proceso en septiembre de 2024. Este hecho originó que la empresa municipal de aguas había entrado en problemas económicos graves. Esto, sumado a la mala gestión y a la falta de toma de decisiones de anteriores gobiernos provocó que la empresa municipal de agua había entrado en causa de disolución, y el Gobierno local la salvó consiguiendo, además, que la participación del Ayuntamiento pasara del 51% al 92% aparte pública.

El alcalde reafirmó que “desde este gobierno siempre defendimos los intereses de Ferrol, y por eso no íbamos a dejar que los ferrolanos pagaran más”. Rey Varela señaló que el fallo del Juzgado reconoce que el reparto de costes debe asumirse en la proporción de 60% Ayuntamiento de Ferrol y el 40% el Ayuntamiento de Narón.

La cantidad que adeudaba el Ayuntamiento de Narón es de 5.323.749,74 euros. Esta cantidad beneficiará ahora al 92% de la parte pública, y no al 49% del capital privado como pasaba anteriormente. Para finalizar, el alcalde manifestó que “desde este Gobierno local seguimos con la mano tendida a todos para llegar a acuerdos”.