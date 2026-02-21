Neda acoge una charla de Seitura 22 sobre ayudas Leader

Compartir Facebook

El Ayuntamiento de Neda tiene prevista una charla informativa el próximo martes 24 de febrero, a partir de las 19:00 horas con la Asociación GDR Seitura 22 sobre la nueva convocatoria de subvenciones del programa Leader. En la sesión también se debatirán los beneficios que la creación de una comunidad energética supondría para el barrio.

La charla, que tendrá lugar en la Casa das Palmeiras, está dirigida a particulares y empresas —cualquiera que tenga un proyecto en mente, o que ya haya decidido lanzarlo o expandir y diversificar su negocio— así como a entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro. En resumen, a todos los potenciales solicitantes del programa, cofinanciado por fondos europeos, que distribuirá 1.043.698 € en ayudas a proyectos desarrollados en los municipios de Ferrolterra, Eume, Ortegal, Miño y Vilarmaior.

El equipo de Seitura 22, entidad de la que es socio el Ayuntamiento de Neda, informará sobre los diferentes tipos de proyectos que se pueden presentar —productivos o generadores de actividad económica o no productivos, promovidos por entidades locales, asociaciones…—, porcentaje de inversión, cuantía máxima de la subvención, requisitos, el procedimiento para solicitarlos hasta el 6 de abril. También abordará las condiciones del Bono Activa Rural.

Finalmente, el encuentro reservará tiempo para hablar de la creación, en el marco del proyecto de cooperación “Redenerxía”, de comunidades energéticas en el territorio que permitan al barrio aprovechar los recursos locales a través de la producción o gestión de energías renovables.