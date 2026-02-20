La Justicia da la razón a Ferrol, obligando a Narón a pagar por el saneamiento, reclamada por el gobierno de Ángel Mato

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El principal desencuentro entre los concellos de Ferrol y Narón, el del pago por el servicio de saneamiento ya tiene sentencia con fecha del pasado martes del Juzgado del Contencioso-Administrativo de Ferrol, dictando que Narón deberá abonar la parte que aún no ha abonado de los 3,4 millones de euros del periodo 2017-2021 y de los 3,1 millones de los años 2022 y 2023.

Así lo daba a conocer este viernes en rueda de prensa el portavoz municipal del PSOE, Ángel Mato que, en el momento de interponerse la denuncia, era alcalde de Ferrol, con una sentencia que avala su razón “cando defendíamos un reparto de custes xustos” al ser una “inxustiza” que la ciudadanía de Ferrol tuviera que pagar “por un servizo que non lle correspondía”, como eran los costes de saneamiento de Narón.

Desde las filas socialistas estiman que podría superar los dos millones de euros los que todavía Narón no ha abonado a Ferrol “tendo en conta que o fallo indica que se deberá detraer da débeda parte dos gastos de xerencia e administración e sumar os intereses que se deriven da demora, sobre os que a sentenza non se pronuncia.”

Ángel Mato quería recordar que, en todo este tiempo, nunca quiso “abrir unha guerra” con Narón “simplemente estábamos reclamando o que nos parecía xusto”, al no aceptar el modelo de la proporción de pago de gastos del 70-30% y la sentencia declara que “houbo un enriquecemento inxusto por parte do Concello de Narón ao rexeitar as liquidacións”, en una proporción adecuada “que estaría entorno do 60-40%”

El gobierno socialista se había quedado «só» en esta reclamación judicial

Al mismo tiempo, el portavoz socialista se lamentaba de que en esa época su gobierno “quedou só nesta reclamación”, con las críticas de “do resto dos grupos políticos”, lo que provocaba que toda la ciudadanía de Ferrol tuviera que asumir ese gasto “e nos estivésemos prestando este servizo cun déficit estructural” y ahora, el actual gobierno del popular José Manuel Rey Varela “subíulles o prezo da auga a todos os veciños e veciñas.”

Para finalizar, Ángel Mato, solicitaba al actual gobierno municipal que “tal e como está a propiedade” en estos momentos de Emafesa, esta empresa sea de titularidad pública en su totalidad “a partir de xa.”