El PSOE no apoya una Proposición No de Ley en el Congreso que exige un «tren del siglo XXI» para Ferrol y su comarca

El PSOE no apoya una Proposición No de Ley presentada en el Congreso y que exige un «tren del siglo XXI» para Ferrol y comarca, un texto que si secundaron varios grupos parlamentarios, entre ellos el Partido Popular, BNG y Sumar a instancias del Foro Ciudadano por el Ferrocarril, que exige al Gobierno la modernización urgente de las conexiones ferroviarias de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal.

La iniciativa denuncia la «marginación sistemática» que sufre esta zona de Galicia y reclama un servicio acorde a las necesidades del siglo XXI.

El texto insta al Ejecutivo a restituir de forma inmediata las frecuencias y horarios previos al 9 de junio entre Ferrol y A Coruña. Entre las demandas más destacadas se encuentra la recuperación de la relación directa con Madrid, eliminada recientemente bajo la premisa de que los nuevos trenes solo pueden operar en vías electrificadas, lo que obliga a los usuarios de Ferrol a realizar transbordos en A Coruña.

La PNL solicita que este mismo año 2026 se inicie el estudio informativo para modernizar el tramo Ferrol-Betanzos Infesta-A Coruña. El objetivo es transformar una línea que actualmente carece de doble vía y electrificación, y que aún mantiene traviesas de madera en algunos puntos, en una vía de altas prestaciones que permita la rectificación de curvas y la reducción de tiempos de viaje.

Asimismo, el documento exige garantizar la llegada efectiva del AVE a Ferrol y Lugo, ciudades actualmente excluidas de los planes de alta velocidad del Eixo Atlántico, además de la inclusión de la línea en el Corredor Atlántico Europeo de mercancías y pasajeros, así como la creación de un servicio de cercanías eficiente entre Ferrol y A Coruña, así como la mejora del tren de vía estrecha hacia Ortigueira.

ESTACIÓN INTERMODAL

En materia de infraestructuras locales, la propuesta urge a firmar durante el presente año el convenio para la construcción de la Estación Intermodal de Ferrol entre ADIF, la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento.

Esta obra buscaría integrar todos los modos de transporte público, de tren, autobús, bajo una tarifa y horarios unificados.

Finalmente, los grupos firmantes, entre los que se encuentran representantes del PP, Sumar y el BNG, proponen negociar con la Xunta de Galicia el traspaso de las competencias de servicios ferroviarios de viajeros, siempre que este vaya acompañado de la financiación necesaria y el compromiso del Estado de finalizar las obras pendientes.