El bombero de Ferrol al que le amputaron la pierna tras el incendio del barrio de Recimil pasa a planta del CHUAC

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) ha emitido este viernes el último parte médico sobre la evolución de los heridos en el incendio registrado la madrugada de este jueves en el barrio de Recimil, en Ferrol.

Según los datos facilitados por el centro sanitario, tres de los cuatro ingresados permanecen en unidades de cuidados especiales debido a la gravedad de sus lesiones.

Así, en la Unidad de Quemados se encuentran dos jóvenes, una mujer de 24 años que presenta quemaduras de segundo grado que afectan al 5% de su cuerpo, localizadas principalmente en manos y pies. Además, padece un cuadro de intoxicación por inhalación de humo y su pronóstico es grave.

Por otra parte, el varón de 19 años está ingresado también con pronóstico grave debido exclusivamente a una intoxicación por inhalación de humo.

La mayor preocupación se centra en el menor de 3 años, que continúa bajo vigilancia constante en la UCI pediátrica. El equipo médico mantiene para él un pronóstico reservado por el momento.

Por el contrario, la nota positiva de la jornada la protagoniza el bombero de Ferrol, un varón de 49 años, quien ha experimentado una evolución favorable en las últimas horas. Tras mostrar una mejoría estable, los facultativos han autorizado su traslado a planta, donde continuará con su recuperación fuera de las unidades de críticos, tras tener que amputarle una de sus extremidades inferiores.

El hospital ha confirmado que no habrá nuevas actualizaciones públicas hasta el próximo lunes, 23 de febrero, cuando se emitirá un nuevo parte de evolución a partir de las 12.00 horas.