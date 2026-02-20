La conselleira do Mar mantuvo una reunión de trabajo con la Autoridad Portuaria

Francisco Barea y Marta Villaverde en la reunión de trabajo | Galicia Ártabra

La conselleira do Mar de la Xunta de Galicia, Marta Villaverde, realizó este viernes una visita institucional a las instalaciones de la Autoridad Portuaria, en el muelle de Curuxeiras, donde era recibida por su presidente Francisco Barea.

Esta visita se enmarca dentro del contacto que está teniendo con las cinco Autoridades Portuarias de Galicia, potenciando el “traballo entre administracións” y que le ayuda a conocer la “realidade do Porto, o qué están facendo e as súas necesidades.”

La conselleira quería poner en valor la lonja de Ferrol “pola importancia do sector marítimo pesqueiro”, además de que la propia ubicación de la zona portuaria “é moi importante dende o punto de vista loxístico e enerxético.”

Los puertos son un motor económico y de empleo, por lo que desde la consellería do Mar “hai que manter estos encontros”, para poder potenciar esta economía.

En su intervención quería poner los proyectos conjuntos que están en marcha entre la Xunta de Galicia y la Autoridad Portuaria, con la característica de que la Cofradía está situada dentro de la propia zona portuaria “e teremos moitas cousas que falar que ten que ver co sector pesqueiro e co marisqueiro.”

