Eventos para este viernes, día 20 de febrero, en la zona norte

Quedan 314 días para finalizar el año

FRASE DEL DÍA.-«Ganadores nunca se rinden y los que se rinden nunca ganan» . (Vince Lombardi)

—-Día Mundial de la Justicia Social.

—-Día Internacional de la Pipa.

—-Día del Camarógrafo.

—-Día Internacional del Gato.

–La Iglesia Católica celebra la festividad de los Santos Silvano, León, Eleuterio, Nemesio, Nilo, Euquerio y Peleo. Beata Jacinta Marto, vidente de Fátima.

HORÓSCOPO

–Todos los que han nacido el día 20 de febrero tienen el signo del zodiaco Piscis.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE VIERNES

Para este en Ferrol, se espera una mejora significativa tras el paso de la borrasca Pedro, con la previsión de que salga el sol y cesen las lluvias intensas de los días previos.

Pronóstico

Estado del Cielo: Tras un largo periodo de inestabilidad, la tendencia para este viernes y el fin de semana apunta a cielos más despejados.

Temperaturas: Se mantendrán en valores suaves para la época, oscilando entre una mínima de 11°C y una máxima de 13°C.

Viento: Aunque se esperan vientos predominantemente del oeste, las rachas fuertes de días anteriores tienden a amainar, situándose en torno a los 10 km/h con rachas máximas de 16 km/h.

Precipitaciones: Aunque existe una probabilidad residual del 90% de alguna lluvia débil o llovizna ocasional, los modelos indican que lo peor del temporal ha pasado y se abrirán claros durante la jornada.

TELÉFONO RECOGIDA DE MUEBLES Y ENSERES DOMÉSTICOS

Urbaser, de lunes a viernes, llamadas , de 8,30 a 14,30, al 981 326 900

ACTOS DE ENTROIDO, ESTE VIERNES, EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

— A las 17.00 horas comenzará en la praza de Ultramar la Festa Infantil con temática Disney. Habrá animación musical, baile de disfraces, pintacaras, lambetadas y mascotas de personajes.

A las 20.15 horas dará inicio el pasacalles, por el barrio, del festival de comparsas y a continación se celebrará el Enterro da Sardiña.

—-La Sociedad Recreativa y Deportiva Canido, acogerá la celebración de una jornada carnavalesca en el Local Social.

En esta jornada, a partir de las 22.00 horas los asistentes podrán disfrutar de un concierto de entrada libre.

El evento está organizado por A Escola da Vaca.

En Mañón

–El albergue Abeiro do Sor, acoge a partir de las 22.00 horas, la celebración de una gran Festa de Entroido con música en directo a cargo del dúo Enclave.

En Narón

–El municipio de Narón celebra hasta el día 22 de febrero una nueva edición del Concurso de Tapa de Entroido.

El público participante podrá degustar las tapas dulces y saladas elaboradas por los establecimientos hosteleros de la villa con productos típicos del Entroido.

El precio de cada tapa será de3 euros. Los clientes podrán votar por su tapa favorita a través de la App del concurso.

—-El Centro Comunitario «Manuela Pérez Sequeiro» acogea las 13.45 horas la celebración de una comida a base de sopa, cocido gallego, tarta San Marcos, bebidas, pan y café de pota. La comida tendrá un coste de 24 euros y los tickets se podrán adquirir en la cafetería del centro

En Neda

–El Concello de Neda organiza en el Centro Cívico de la localidad una merienda para los más longevos, a base de productos y dulces típicos de Entroido. El evento tendrá a partir de las 18.00 horas y también contará con música y sorteo de regalos.

Las personas que deseen acudir al evento deberán inscribirse en la oficina de Servizos Sociais. Los residentes en Neda podrá asistir gratis y los no residentes deberán abonar 5 euros.

En Ortigueira

–A las 20.30 horas comenzará el Enterro da Sardiña (Itinerario: Praza Isabel II-Cantón-Alameda). Colabora ASPROMOR.

EN EL CONCELLO DE FERROL

11.00h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y la corporación ferrolana secundan un minuto de silencio por la última víctima de violencia de género. Praza de Armas.

12.00h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, se reúne con la AVV de Esmelle en el marco del programa del plan de barrios. Local AVV Esmelle.

19.00h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, inaugura la exposición “Ferrol no pasado. Memoria da vida cotiá”. Centro Cultural Torrente Ballester.

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

18,30 h.-La delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, asistirá a la inauguración de la Cátedra Gabadi. En el salón de actos del Campus Industrial de Ferrol (rúa San Ramón, s/n).

19,00 h.-La delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, asistirá al partido entre el Racing Club Ferrol y el Celta Fortuna. En el Estadio Municipal de A Malata.

19,00 h.-El director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo Suárez, participará en la inauguración de la exposición «Ferrol no pasado. A vida cotiá», comisariada por Esperanza Piñeiro y Guillermo Llorca. En el centro Torrente Ballester (rúa Concepción Arenal, s/n).

En Mugardos

10,30 horas, la delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitará a los alumnos del Plan Integrado de Emprego da Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol. En el Centro de Formación Francisco Vizoso (avenida Francisco Vizoso, 42).

UNIVERSIDAD

–A las 10.00 horas en la Sala de Xuntas de la Vicerrectoría del Campus de Ferrol e Responsabilidade

Social, el rector de la UDC Ricardo Cao, firmará el convenio entre la Universidade de A Coruña y la empresa Gabadi SL por el que se crea y regula la cátedra Gabadi – UDC. Asiste la vicerrectora del Campus, Ana Ares

IGLESIA DIOCESANA

–En el seminario de Mondoñedo, a las 16.00 horas, Café-coloquio «A Igrexa e a protección dos menores«

con la participación de Jesús Rodríguez Torrente, responsable de la Oficina de Protección de Menores de la Conferencia Episcopal Española. Organiza la Comisión PROTEGE de Mondoñedo-Ferrol.

EN LO CULTURAL

En Ferrol

–A las 19.00 horas en el centro cultural «Torrente Ballester» inauguración de la exposición «Ferrol no pasado. A vida cotiá», comisariada por Esperanza Piñeiro y Guillermo Llorca. Asisten el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela y el director xeral de Cultura Anxo M. Lorenzo Suárez

En Mugardos

–A las 19:00 horas, el Salón de Plenos del Ayuntamiento acoge el acto “Recuperando a memoria local: Democracia (1912–1914) xornal de Mugardos”, una iniciativa de Apelón Educación y del Ateneo Ferrolán. Participan Fernando Rivera, bibliotecario del Ateneo Ferrolán, quien presentará el Archivo Digital de la entidad; Fátima García Cendán, bibliotecaria y archivera del Ayuntamiento de Mugardos, que abordará la importancia de los archivos como garantizas de la memoria colectiva, así como sus posibilidades didácticas y su valor para la investigación y el conocimiento de la historia local. El acto se completará con la intervención del historiador e investigador Bernardo Máiz, quien contextualizará el periódico Democracia (1912–1914), ahondando en su relevancia como testimonio de la vida política, social y cultural del Mugardos de comienzos del siglo XX.

En As Pontes

— El Auditorio Municipal Cine Alovi será el escenario, a las 20:30 horas, de un concierto que reunirá dos propostas musicales de gran personalidad: Madame Bird y la banda pontesa Super F.



EN LO DEPORTIVO

-A las 19.00 horas en el estadio municipal de A Malata encuentro entre el Racing de Ferrol y el Celta Fortuna.

EXPOSICIONES

–En la sala Carlos III de Exponav exposición “Galicia, una escuela”, un homenaje a todo el personal docente y al estudiantado que, desde su nacimiento, formó parte de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSAC) de la Universidade da Coruña (UDC). Se podrá visitar, de manera totalmente gratuita, hasta el próximo 22 de febrero, de martes a viernes, de 10:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, los sábados, de 10:00 a 19:00 horas, y los domingos, de 10:30 a 14:30 horas.

–En el Museo Naval (Herrerías) de Ferrol muestra colectiva de diferentes autores compuesta por un total de 28 cuadros de gran calidad artística, todos ellos pinturas de técnica óleo sobre lienzo y de temática marítima.

La Exposición titulada «Marinas», corresponde a la valiosa Colección Pictórica particular del empresario gallego natural de Marín y residente en Laxe (Costa da Morte) José Manuel Pato González, delegado en Galicia de la Real Liga Naval Española. Incluye pinturas de autores muy prestigiosos como entre otros José Manuel Fonfría, Rosa Pereda, Espino, Roberto Bertaggia, Cortés o el noruego Amaldus Nielsen.

La muestra está abierta hasta el próximo 12 de abril, en los horarios habituales, de martes a viernes, de 9.30 a 13.30h; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30h.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición colectiva de fotografía «Silencio» del Grupo Bazán La muestra reúne 27 fotografías de 11 autores: Alejandro Martínez, Ángel Casas, Carlos Cruz, Chus Villamar, Eva Vázquez, Fer Cendán, Fran Suárez, Miguel Llano, Mónica Lorenzo, Pablo Mauriz y Ricardo Salgado. Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición «Orixes IV», sobre los trabajos realizados en el castro de Esmelle. Cátedra de Arqueoloxía de la UDC-Concello de Ferrol). Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–La Sala de Exposiciones del Centro Cultural Universitario del Campus Industrial de Ferrol acoge la muestra “Las primeras profesoras de la UCM”, una propuesta divulgativa que quiere recordar a las primeras mujeres en incorporarse a la carrera docente e investigadora en la que es la universidad pública más antigua de Madrid. La exposición se compone de 47 paneles y podrá visitarse, de manera totalmente gratuita, hasta el 20 de febrero (de lunes a viernes, de 10:00 a 20:00 horas).

–En la Oficina de Turismo de la plaza de España. exposición de maquetas de edificios emblemáticos de Ferrol, de Carlos Macias, hasta el día 27 de febrero.

–La Casa de la Cultura de Valdoviño acoge la exposición del XIX Premio Internacional Jesús Núñez de Arte Gráfico 2024. Con entrada libre, podrá visitarse hasta el 20 de febrero de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas. La muestra está conformada por una selección de los trabajos presentados al concurso que promueve la Diputación de A Coruña en reconocimiento a la amplia trayectoria del artista Jesús Núñez. Entre otros, la serigrafía «A la deriva II», del compostelano José Andrés Santiago, ganadora de la XIX edición, así como «Nómadas en el país de las tentaciones», de Manuel Moreno, y «S/T (at lunchtime)» de Claudia Regueiro Puigdevall, a las que el jurado concedió dos accésits.

–La Casa da Cultura de Fene acoge “10 de marzo de 72, a mirada artística de Xaime Quessada” una exposición promovida por los ayuntamientos de Fene, Ferrol y Narón con la colaboración de la AC Fuco Buxán y la Fundación Xaime Quessada. Podrá visitarse hasta el próximo 30 de marzo. Horario: de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 13.00 horas. Los colegios o asociaciones interesados, podrán solicitar una visita guiada enviando un correo electrónico a cultura.deportes@fene.gal.