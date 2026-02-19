Cuatro heridos, entre ellos un menor y un bombero, en el incendio de una vivienda en el barrio de Recimil, en Ferrol

Cuatro personas han resultado heridas en la madrugada de este jueves, entre ellos un menor y un bombero, tras registrarse un incendio en una vivienda en el barrio de Recimil, en Ferrol.

Según informa el Centro Integrado ás Emerxencias 112 Galicia, a las seis menos veinte de la mañana se recibió la llamada de un particular informando que veía salir humo de un inmueble situado en la calle Álvarez de Sotomaior a la altura del número siete y que también había alguna persona en la ventana.

De inmediato se solicitó desde el CIAE-112 la intervenciòn de los Bomberos de Ferrol y pidieron la colaboración del equipo de los Bomberos de Narón. También se avisó a la Policía Local y Nacional y a Urxencias Sanitarias de Galicia 061, ya que todo apuntaba a que habría heridos.Los equipos sanitarios acudieron con una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada) y otras tres mas de soporte vital básico, si bien dos de ellas estaban atendidas por personal sanitario del PAC.

Poco después, los profesionales sanitarios confirmaron la evacuación de cuatro personas al hospital «Arquitecto Marcide«, del Centro Hospitalario Universitario de Ferrol CHUF, tres de ellas ocupantes de la vivienda, un hombre de 24 años, J.A.N.; una mujer de 19, DGV; y un hijo menor de edad. Asimismo fue trasladado un bombero, de 48 años , A.P.P. al sufrir un accidente en la escalera mecánica,

Los cuatro posteriormente, pasadas las nueve y media de la mañana los cuatro accidentados fueron trasladados al Centro Hospitalario Universitario de A Coruña CHUAC.

En cuanto a los daños causados, los bomberos indicaron que ardió por completo una habitación, aunque toda la vivienda, el segundo piso derecha, resultó afectada por el humo, al igual que la casa de al lado.

RUEDA DE PRENSA DEL ALCALDE DE FERROL

Pasadas las once de la mañana el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, acompañado por la edil de Mobilidade e Seguridade, María del Carmen Pieltain Fernández; y el Jefe de Bomberos de Ferrol, Enrique Suárez Díaz; mantuvo un encuentro con los medios de comunicaciòn para dar cuenta de lo sucedido y la situación en la que se encuentran los heridos en esos momentos.

» Mi presencia es para informarles que hoy, sobre las 5.45 horas, se declaró un incendio en la Rúa Álvarez de Sotomayor, número 7, de la ciudad. Inmediatamente se activó el protocolo de asistencia con bomberos de Ferrol, bomberos de Narón, Policía local, Policía nacional y los servicios sanitarios. Todo ese despliegue se produjo en los siguientes minutos desde que se recibe la llamada.

Un bombero accidentado

Se procedió a evacuar a una mujer y a su hijo menor de edad, para lo que fue necesario utilizar la autoescalera del Servicio Municipal de Bomberos. Durante la intervención se produjo un desgraciado accidente, en el que un bombero resultó herido, quedando atrapado entre los peldaños de la autoescalera. Aún así, pudo producirse asistencia a la mujer y al menor que estaban en la vivienda.

También se pudo evacuar a otra persona que estaba en la vivienda, en estado inconsciente y en parada, que fue atendida inmediatamente en el lugar por los servicios sanitarios desplegados. Las cuatro personas heridas como consecuencia de esta emergencia fueron atendidas inicialmente en el Hospital de Ferrol y ahora han sido trasladados al de Coruña.

En este momento hay un perímetro de seguridad establecido por los cuerpos de seguridad. No está muy afectada la vivienda colindante, pero hubo un exceso de humo. Uno de los heridos fue exclusivamente por el humo.

En estos momentos estamos más preocupados por el accidente, por la asistencia sanitaria y por el estado de salud de las personas afectadas

Desplegamos todos los efectivos que estaban a nuestra disposición para atender los primeros minutos de esta emergencia: tres bomberos del Cuerpo de Ferrol, cinco bomberos del Cuerpo de Narón. Los dos jefes del Cuerpo, tanto de Ferrol como de Narón, estaban en los primeros minutos también en el lugar. Asimismo acudieron tres patrullas de la Policía local y tres patrullas de la Policía Nacional.

En minutos también acudió el jefe de la Policía local de Ferrol y el coordinador de Seguridad de la Policía Nacional, y cuatro ambulancias como dispositivo establecido por la parte sanitaria. El incendio fue extinguido a las seis treinta minutos.

Lamentar la emergencia

Por supuesto, en nombre de la ciudad, lamentamos profundamente esta emergencia y deseamos una pronta recuperación a los afectados.

En este momento, uno (el de 19 años) está siendo atendido en críticos; otro, que es el bombero, está sometido a una intervención quirúrgica, las otras dos personas están en la unidad de quemados, con pronóstico menos grave.

En todo caso, esto es muy reciente. A lo largo del día de hoy iremos completando la información que podamos trasladar sobre el estado de salud de las personas afectadas por esta emergencia.

Las causas

No conocemos las causas del incendio. Está la Policía científica trabajando y suponemos que a lo largo del día de hoy se puedan tener las primeras conclusiones, pero lo que me informa el jefe de bomberos desde las seis de la mañana es que en la primera visualización no fue fácil establecer cuál fue la causa. Por eso es importante el trabajo que se está desarrollando ahora mismo.

Desde luego, la situación del barrio de Recimil no es más desfavorable que la que exista en la ciudad, pero estamos trabajando en medidas para ir recuperando bloques de vivienda de esos barrios. No sabemos cuál es la causa concreta y, por lo tanto, vamos a esperar a conocerlas por las que se provocó este incendio.

Hay otros dos temas que se están investigando por parte de la Policía Científica. No sería prudente en este momento pedir detalles concretos sobre lo sucedido, porque hay que ser respetuosos y favorecer la investigación.

Di instrucciones desde primera hora para que quede todo perfectamente documentado y, por lo tanto, haya máxima colaboración con el esclarecimiento de los hechos. Es evidente que fue un accidente, pero hay que determinar exactamente las circunstancias y las causas del mismo.

Se cumplieron los protocolos

Hay unos protocolos que están funcionando. De hecho, los bomberos desplegados en el lugar eran ocho en pocos minutos. Por lo tanto, para la intensidad del incendio es un número razonable, según criterios técnicos.

Esta Administración está poniendo todos los medios para incrementar el número de efectivos del parque y también para poder cubrir los turnos. Es lo que deseamos y en lo que estamos trabajando. Espero que en los próximos días eso aumente.

Creo que tenemos que trabajar ahora en esclarecer totalmente los hechos, en que la investigación extraiga conclusiones, porque hay que actuar con seriedad, además de desear una pronta recuperación a las personas que están heridas como consecuencia de este incendio y de esta emergencia.