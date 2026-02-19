Ferrol abrirá la próxima semana por quinta vez su patrimonio invisible

Compartir Facebook

El antiguo edificio de El Correo, la iglesia de San Francisco, el Parador de Turismo y el colegio Arenales Compañía son los nuevos atractivos de la quinta edición de la Semana del Patrimonio Invisible, que tendrá lugar del 23 al 27 de febrero, una cita que ha sido presentada este jueves en el Concello de Ferrol, con la participación de la concejala de Turismo, Maica García; acompañada del director del Parador de Turismo, José Antonio Cadena y los guías Manuel Rial e Isabel Díaz-Robles, de las empresas Trivium y Ferrol Guías.

Esta es una “iniciativa consolidada”, afirmaba la concejala Maica García, con la que pretender dar a conocer “eses espazos agochados” de la ciudad, con “auténticas xoias patrimoniais que nos descubrirán tamén parte da nosa historia.”

Serán 625 plazas las que se ofrecerán en esta quinta edición. Las plazas para cada visita son limitadas y cada persona podrá solicitar un máximo de tres visitas para dos personas. Las reservas se podrán realizar desde este viernes 20 a las 12:00 horas, a través del formulario que se habilitará en la web patrimonioinvisible.gal.

Además de los cuatro espacios nombrados anteriormente, volverán a abrir sus puertas el Archivo Intermedio Militar del Noroeste, en el antiguo baluarte de la muralla; el faro de Cabo Prior, el Arsenal Militar, la Estación Naval de A Graña (a la que se accede a través de su característico muro restringido), la Casa Antón del colegio Jesús Maestro y el palacio municipal del Concello de Ferrol.

La concejala quería agradecer su colaboración para hacer posible esta Semana del Patrimonio Invisible al Tercio Norte, al Ensegra, el Arsenal Militar y la Autoridad Portuaria de Ferrol.