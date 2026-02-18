Eventos para este jueves, día 19 de febrero, en la zona norte

Quedan 315 días para finalizar el año

FRASE DEL DÍA.-«Las personas sin conocimientos de su pasado, su origen y su cultura, son como un árbol sin raíces.» . (Marcus Garvey)

–Día Mundial de la Justicia Social

–La Iglesia Católica celebra la festividad de los Santos Marcelo, Álvaro de Córdoba y Gabino

–Todos los que han nacido el día 19 de febrero tienen el signo del zodiaco Acuario.

TAL DÍA COMO HOY

–(1890 ) Nació en Ferrol José López Bouza. Político, maestro y periodista.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE JUEVES

Para este jueves en Ferrol, se espera una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica y un temporal marítimo significativo.

Temperatura: Los termómetros oscilarán entre una mínima de 8°C y una máxima de 12°C. Se prevé que sea el día más frío de la semana.

Lluvia: Hay una probabilidad de precipitación del 30% durante el día, principalmente en forma de lluvia débil, que remitirá hacia la noche.

Viento: Soplará del oeste con una velocidad media de unos 26 km/h (16 mph).

La situación en la costa es de alerta debido a un fuerte temporal:

Oleaje: Se espera mar combinada del oeste o noroeste con olas de entre 5 y 6 metros, pudiendo alcanzar puntualmente los 7 metros al norte de Fisterra.

Viento en el mar: Vientos de componente suroeste a noroeste con intensidad de fuerza 7 u 8, llegando a fuerza 9 en las proximidades de Estaca de Bares.

Avisos: Las autoridades mantienen avisos activos hasta el mediodía del jueves por estas condiciones adversas.

Orto, a las 8,29 h. Ocaso a las 19.04 horas

TELÉFONO RECOGIDA DE MUEBLES Y ENSERES DOMÉSTICOS

Urbaser, de lunes a viernes, llamadas , de 8,30 a 14,30, al 981 326 900

ACTOS DE ENTROIDO, ESTE JUEVES, EN LA ZONA NORTE

En Narón

–El municipio de Narón celebra hasta el día 22 de febrero una nueva edición del Concurso de Tapa de Entroido.

El público participante podrá degustar las tapas dulces y saladas elaboradas por los establecimientos hosteleros de la villa con productos típicos del Entroido.

El precio de cada tapa será de3 euros. Los clientes podrán votar por su tapa favorita a través de la App del concurso.

EN EL CONCELLO DE FERROL

10.00h.- Comisión informativa de Educación e Universidade, Política Social e Inclusión, Igualdade, Muller, Xuventude, Familia, Infancia e multiculturalidade e Política Lingüística.

10.30h.- La portavoz del Gobierno local, Pamen Pieltain, asiste a la toma de posesión de la nueva Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Valiño. (Pazo do Parlamento de Galicia).

11.00h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y la corporación ferrolana secunda un minuto de silencio por la última víctima de violencia de género.(Praza de Armas).

11.05h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, dará una rueda de prensa. (Salón de recepciones).

11.30h.- La concejal de Turismo, Maica García, presenta la Semana de Patrimonio Invisible. (Sala de comisiones).

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Cabanas

–10,30 h.- La delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitará el concello con motivo de las ayudas encaminadas a la mejora de infraestructuras de los parques empresariales.

IGLESIA DIOCESANA

–A las 13.00 horas reunión del obispo diocesano, Fernando García Cadiñanos con la delegada territorial de la Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Aneiros (Edificio de la Xunta de Galicia-Ferrol)

–A las 20.00 horas reunión virtual del obispo, Fernando García Cadiñanos con la delegación diocesana de Enseñanza

EXPOSICIONES

–En la sala Carlos III de Exponav exposición “Galicia, una escuela”, un homenaje a todo el personal docente y al estudiantado que, desde su nacimiento, formó parte de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSAC) de la Universidade da Coruña (UDC). Se podrá visitar, de manera totalmente gratuita, hasta el próximo 22 de febrero, de martes a viernes, de 10:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, los sábados, de 10:00 a 19:00 horas, y los domingos, de 10:30 a 14:30 horas.

–En el Museo Naval (Herrerías) de Ferrol muestra colectiva de diferentes autores compuesta por un total de 28 cuadros de gran calidad artística, todos ellos pinturas de técnica óleo sobre lienzo y de temática marítima.

La Exposición titulada «Marinas», corresponde a la valiosa Colección Pictórica particular del empresario gallego natural de Marín y residente en Laxe (Costa da Morte) José Manuel Pato González, delegado en Galicia de la Real Liga Naval Española. Incluye pinturas de autores muy prestigiosos como entre otros José Manuel Fonfría, Rosa Pereda, Espino, Roberto Bertaggia, Cortés o el noruego Amaldus Nielsen.

La muestra está abierta hasta el próximo 12 de abril, en los horarios habituales, de martes a viernes, de 9.30 a 13.30h; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30h.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición colectiva de fotografía «Silencio» del Grupo Bazán La muestra reúne 27 fotografías de 11 autores: Alejandro Martínez, Ángel Casas, Carlos Cruz, Chus Villamar, Eva Vázquez, Fer Cendán, Fran Suárez, Miguel Llano, Mónica Lorenzo, Pablo Mauriz y Ricardo Salgado. Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición «Orixes IV», sobre los trabajos realizados en el castro de Esmelle. Cátedra de Arqueoloxía de la UDC-Concello de Ferrol). Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–La Sala de Exposiciones del Centro Cultural Universitario del Campus Industrial de Ferrol acoge la muestra “Las primeras profesoras de la UCM”, una propuesta divulgativa que quiere recordar a las primeras mujeres en incorporarse a la carrera docente e investigadora en la que es la universidad pública más antigua de Madrid. La exposición se compone de 47 paneles y podrá visitarse, de manera totalmente gratuita, hasta el 20 de febrero (de lunes a viernes, de 10:00 a 20:00 horas).

–En la Oficina de Turismo de la plaza de España. exposición de maquetas de edificios emblemáticos de Ferrol, de Carlos Macias, hasta el día 27 de febrero.

–La Casa de la Cultura de Valdoviño acoge la exposición del XIX Premio Internacional Jesús Núñez de Arte Gráfico 2024. Con entrada libre, podrá visitarse hasta el 20 de febrero de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas. La muestra está conformada por una selección de los trabajos presentados al concurso que promueve la Diputación de A Coruña en reconocimiento a la amplia trayectoria del artista Jesús Núñez. Entre otros, la serigrafía «A la deriva II», del compostelano José Andrés Santiago, ganadora de la XIX edición, así como «Nómadas en el país de las tentaciones», de Manuel Moreno, y «S/T (at lunchtime)» de Claudia Regueiro Puigdevall, a las que el jurado concedió dos accésits.

–La Casa da Cultura de Fene acoge “10 de marzo de 72, a mirada artística de Xaime Quessada” una exposición promovida por los ayuntamientos de Fene, Ferrol y Narón con la colaboración de la AC Fuco Buxán y la Fundación Xaime Quessada. Podrá visitarse hasta el próximo 30 de marzo. Horario: de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 13.00 horas. Los colegios o asociaciones interesados, podrán solicitar una visita guiada enviando un correo electrónico a cultura.deportes@fene.gal.