Volver a sumar los tres puntos, la misión de O Parrulo Ferrol en su visita al Córdoba Patrimonio

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

O Parrulo Ferrol quiere seguir sumando puntos en su casillero y tendrá una oportunidad para ello este sábado, visitando al Córdoba Patrimonio de la Humanidad, en la 19ª jornada de la Primera División, en un partido que se disputará a partir de las 20:00 horas, en el Pabellón de Vista Alegre (Córdoba).

Antes de viajar para tierras andaluzas comparecían en rueda de prensa el jugador Rubén Orzáez y el entrenador Gerard Casas, celebrada en el Pabellón de A Malata este jueves, en una comparecencia ofrecida por Regaifa, patrocinador de O Parrulo Ferrol y su Escuela de Fútbol Sala.

En el partido del pasado domingo ante Industrias Santa Coloma, en la reanudación liguera “nos hubiera gustado sumar los tres puntos”, afirmaba Rubén Orzáez, pero, después de estar mes y medio sin jugar “es complicado volver a la competición, pero esto no espera a nadie”. El objetivo en Córdoba será “recuperar los dos puntos que no hemos sumado el otro día en casa.”

El jugador espera un partido “muy complicado” ante uno de los equipos “más trabajados de la categoría”. Sobre la pista “cometen muy pocos errores y saben aprovechar los del rival”, destacando que no ha encajado goles ante rivales como Jimbee Cartagena o Viña Albali Valdepeñas “y eso habla muy bien de ellos”, por lo que los ferrolanos tendrán que “no cometer errores y saber aprovechar los que tengan ellos.”

Rubén Orzáez le pedía a la afición que “estén con nosotros, sabemos que algunos establecimientos retransmiten nuestros partidos” y quería “sentir el apoyo en las redes sociales y en los lugares en los que estén, nos da alas.”

Gerard Casas: “El Córboba Patrimonio es un equipo que penaliza muchísimo lo que le regalas”

El entrenador de O Parrulo Ferrol, Gerard Casas, reconocía que “no estuvimos muy bien el pasado fin de semana en casa, sobre todo en la primera parte”, pagando las cinco semanas sin jugar ningún partido. Este lunes empezaba con una charla, vídeo y un inicio de entrenamiento “que fue un poco duro, teníamos muchas cosas que corregir y hay que espabilar, la competición no para.”

En este partido el equipo “está mentalizado y hay que volver a nuestra esencia de trabajar duro en el día a día para ser mejores en casa semana”, con el objetivo de poder competir en esta visita.

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad es un equipo que “penaliza muchísimo lo que le regalas, aprovecha muy bien los errores del rival”, con un modelo de juego y una identidad “clarísima”. Sobre la pista “saben muy bien a lo que juegan, las cosas que hacen están muy bien hechas”, por lo que los ferrolanos tendrán que “adaptarse al tipo de partido que vamos a tener”, sin cometer errores y estando metidos desde el primer momento “y mentalmente habrá que estar muy concentrados, aprovechando nuestra calidad individual para hacerles daño.”

Gerard Casas quería conseguir los tres puntos en esta visita para regalárselos a la afición “ya que el otro día no pudimos conseguir la victoria y nos ayudaron en la remontada”, esperando que “nos puedan ver por televisión ganando.”