As Pontes emite un bando municipal respeto dunha proba das sirenas da Presa da Ribeira

Valentín González Formoso, alcalde do Concello de As Pontes, ao abeiro do disposto no artigo 21.1.e) da Lei 7/1985, do 2 de abril, FAGO SABER-
«Que o día 25 de febreiro de 2026, ao longo da mañá, vaise a realizar unha proba das sirenas da Presa da Ribeira, que no caso de producirse un incidente grave actuaría como elemento de aviso á poboación».
Esta proba vai servir para avaliar o seu correcto funcionamento así como dar a coñecer o seu son aos cidadáns. Máis aló destes sinais acústicos, a actividade dos veciños non se verá afectada, e poden continuar coas súas actividades habituais.
Faise público para coñecemento xeral.