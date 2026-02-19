El Ayuntamiento de Neda organiza tres jornadas de puertas abiertas la próxima semana en la Escuela Infantil Municipal Os Pelegríns. La iniciativa busca dar a conocer este centro socioeducativo a las familias, semanas antes del inicio del periodo de preinscripción para el nuevo alumnado del curso 2026-2027.

Una vez pasado el Carnaval, los padres con niños, de entre tres meses y tres años, tendrán la oportunidad de conocer el principal servicio socioeducativo del Ayuntamiento para fomentar la conciliación de la vida familiar y laboral, ver las instalaciones del colegio, saber cómo es el día a día y conocer su proyecto educativo.

El personal del centro, ubicado en Empedrón, recibirá el martes 24 a las 16.00 horas; el miércoles 25 a las 10.00 horas; y el jueves 26 a partir de las 16.00 horas, a todas las familias que acudan en busca de información sobre la escuela infantil, que seguirá siendo gratuita.

El centro funciona los doce meses del año con un horario continuado que oscila entre las 8 y las 16 horas (dispone de cocina y comedor propios), y ofrece la posibilidad de jornada completa, media jornada y jornada reducida, según las necesidades de las familias.

Durante la primera quincena de marzo, se abrirá el plazo para que los estudiantes actuales soliciten reserva de plaza. Posteriormente, se activará el plazo de preinscripción para nuevos estudiantes.