As Pontes activa unha campaña porta a porta para entregar os kits do residuo orgánico

O Concello das Pontes continúa a reforzar a campaña de impulso á recollida da fracción orgánica con dúas accións consecutivas que se desenvolverán a partir do 15 de marzo, co obxectivo de facilitar información directa á veciñanza e promover unha correcta separación dos biorresiduos.
Ao día seguinte, luns 16 de marzo, iniciarase un dispositivo informativo porta a porta. Un equipo percorrerá o municipio para facer entrega dos kits do residuo orgánico nos fogares e ofrecer explicacións prácticas sobre como separar correctamente a materia orgánica no ámbito doméstico. Esta acción permitirá achegar o servizo á veciñanza, facilitar o material necesario e reducir a presenza de impropios no contedor marrón.
Con estas iniciativas, o Concello das Pontes avanza cara a un modelo de xestión de residuos máis sostible e de proximidade, baseado no aproveitamento da materia orgánica e na implicación activa da poboación.
Esta actuación conta co apoio da Xunta de Galicia e está financiada polo Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia – Next Generation EU, no marco do traballo impulsado polo Consorcio As Mariñas para promover un modelo de xestión sostible e eficiente.