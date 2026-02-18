La Xunta realiza labores de conservación fluvial en Neda tras el impacto de los temporales

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, a través de Augas de Galicia, está ejecutando actuaciones de conservación y mantenimiento fluvial de manera inmediata en más de 3,3 kilómetros en los ríos Belelle y Basteiro, en el Ayuntamiento de Neda, ante el impacto de los temporales.

Las actuaciones se realizarán en los tramos interurbanos de estos ríos y están motivadas por la existencia de incidencias relacionadas con árboles caídos en el canal y por la acumulación de biomasa en las márgenes, que son consecuencia de las condiciones meteorológicas adversas de los últimos días.

Estos trabajos se acometen, apunta la Xunta, «con celeridad, ya que los obstáculos existentes dificultan la normal circulación de los caudales y es necesaria su retirada inmediata ante el posible aumento de niveles en una zona catalogada cómo área con alto riesgo potencial significativo de inundación (Arpsi)».

Las tareas, que ya fueron comunicadas al ayuntamiento, se desarrollarán en 2,9 kilómetros del río Belelle y en algo más de 400 metros del Basteiro, ambos en la parroquia de Santa María de Neda.

Los trabajos, que se prolongarán durante 6 jornadas, consisten en la retirada de árboles caídos y biomasa presente en el canal fluvial que causa taponamientos. Las actuaciones se realizarán con la aplicación de motosierras y otras herramientas manuales, que contarán con el apoyo de maquinaria de mayores dimensiones como un tractor. Una vez finalizadas las obras, estos tramos fluviales quedarán despejados de maleza, posibilitando así la circulación fluida de las aguas.