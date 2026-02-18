Los operadores de pescadería se trasladarán al mercado de A Magdalena por las obras del gastromercado

Los operadores de la pescadería de Ucha ofrecerán sus servicios en el mercado de A Magdalena, mientras se transforma este emblemático edificio en un gastromercado, lo que obliga a hacer una intervención en el mercado central, con un plazo de ejecución de un mes y 48.100 euros de inversión, en el que está prevista la instalación de nuevas tuberías y desagües, además de renovar la instalación eléctrica e iluminación.

Así lo confirmaba este miércoles la concejala de Mercados, Maica García, queriendo agradecer a los diez operadores afectados “a boa disposición en todo momento e a súa comprensión”. En un primer momento este traslado iba a ser dentro de la propia pescadería, manteniéndose la actividad durante las obras, finalmente se ha optado por hacerlo al edificio contiguo.

Este gastromercado permitirá “unha importante dinamización e revilatización desta zona da Magdalena” permitiendo ofrecer “outro tipo de turismo na cidade”, afirmaba la concejala.