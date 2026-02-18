Los operadores de pescadería se trasladarán al mercado de A Magdalena por las obras del gastromercado

18 febrero, 2026 Dejar un comentario 109 Vistas

Los operadores de la pescadería de Ucha ofrecerán sus servicios en el mercado de A Magdalena, mientras se transforma este emblemático edificio en un gastromercado, lo que obliga a hacer una intervención en el mercado central, con un plazo de ejecución de un mes y 48.100 euros de inversión, en el que está prevista la instalación de nuevas tuberías y desagües, además de renovar la instalación eléctrica e iluminación.

Así lo confirmaba este miércoles la concejala de Mercados, Maica García, queriendo agradecer a los diez operadores afectados “a boa disposición en todo momento e a súa comprensión”. En un primer momento este traslado iba a ser dentro de la propia pescadería, manteniéndose la actividad durante las obras, finalmente se ha optado por hacerlo al edificio contiguo.

Este gastromercado permitirá “unha importante dinamización e revilatización desta zona da Magdalena” permitiendo ofrecer “outro tipo de turismo na cidade”, afirmaba la concejala.

Lea también

El PSOE de Ferrol califica como “burla” el uso de la lluvia por parte del gobierno local para la reparación de los baches

El estado de las carreteras de Ferrol es uno de los grandes motivos de preocupación …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *