La cantante y pintora ferrolana María Manuela, galardón 8M del 2026 del Concello

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La trayectoria personal, artística y social de la cantante y pintora ferrolana María Manuela la convierten en el galardón 8M del Concello de Ferrol en este año 2026, según daba a conocer este miércoles la concejala de Mujer e Igualdad, Elvira Miramontes.

La propuesta fue aprobada en el Consello da Muller y esta XVIII edición del galardón será entregado el próximo 8 de marzo en el tradicional acto que se celebra en el teatro Jofre.

La obra y la actitud vital de María Manuela están siempre marcadas por la coherencia, la libertad creativa y el compromiso con la cultura gallega, en una labor que trasciende ampliamente al ámbito artístico, al ser un referente comunitario, implicándose activamente en su entorno más próximo, impulsando actividades en su barrio, Caranza, como es el Coro Ledicia del centro educativo que lleva este nombre “nunha mostra clara dese compromiso coa educación, coa infantcia e coa transmisión de valores a través da música, entendida como ferramenta de cohesión, aprendizaxe e identidade colectiva”, afirmaba Elvira Miramontes.

Entre su trayectoria profesional están varios éxitos como el proyecto ‘ELAS’, en el que se reivindica el papel de las mujeres en la sociedad gallega o el doblaje de la voz de la abuela en la película ‘Valentina’ de la productora ferrolana Chelo Loureiro, lo que le ha valido, entre otros reconocimientos, el premio honorífico Martín Códax de la música.