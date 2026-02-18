Ferrol incrementa su reciclaje de papel y cartón en un 5% en el último año

Los ferrolanos y ferrolanas se vuelcan con el reciclaje, según los datos ofrecidos este miércoles por el concejal de Servicios y Medio Ambiente, José Tomé, de la producción y reciclaje de residuos correspondientes al 2025, con un aumento de un 5% al reciclaje de papel y cartón respecto al año anterior.

Además, la recogida de la bolsa amarilla (envases de plástico, latas y bricks) registró una subida próxima al 2%, mientras que el vidrio tuvo un incremento del 1,3%. José Tomé también ponía en valor el aumento en la recogida de la ropa usada, con un crecimiento del 13,10%.

El reciclaje es “fundamental para a protección do medio ambiente e neste compromiso debemos contar co apoio da veciñanza”, afirmaba el concejal, con el objetivo de seguir trabajando para “consolidar unha cidade máis sostible e máis limpa.

