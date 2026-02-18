El Concello de Ferrol presentará próximamente la Oferta Pública de Empleo de 2026

18 febrero, 2026

Mesa Xeral de Negociación | Concello de Ferrol

El gobierno municipal de Ferrol está ultimando la Oferta Pública de Empleo de 2026, tal y como afirmaba este miércoles la concejala de Recursos Humanos, Susana Sanjurjo, en el transcurso de la Mesa Xeral de Negociación.

Esta OPE 2026 “estará á altura da xestión do goberno local e suporá un paso decisivo no reforzo dos servizos público e na estabilidade do cadro de persoal”, aseguraba la concejala.

Durante la reunión en esta Mesa Xeral de Negociación, el gobierno municipal escuchó también las demandas y preocupaciones de los representantes sindicales, dando cuenta de su “compromiso convocando esta mesa con periodicidade, consolidando un espazo de negociación y diálogo.

