El Concello de Ferrol presentará próximamente la Oferta Pública de Empleo de 2026

El gobierno municipal de Ferrol está ultimando la Oferta Pública de Empleo de 2026, tal y como afirmaba este miércoles la concejala de Recursos Humanos, Susana Sanjurjo, en el transcurso de la Mesa Xeral de Negociación.
Esta OPE 2026 “estará á altura da xestión do goberno local e suporá un paso decisivo no reforzo dos servizos público e na estabilidade do cadro de persoal”, aseguraba la concejala.
Durante la reunión en esta Mesa Xeral de Negociación, el gobierno municipal escuchó también las demandas y preocupaciones de los representantes sindicales, dando cuenta de su “compromiso convocando esta mesa con periodicidade, consolidando un espazo de negociación y diálogo.”