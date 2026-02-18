Melo deja la dirección deportiva de O Parrulo Ferrol, continuando en el club

Compartir Facebook

Carlos Fernández “Melo” da un paso lateral en O Parrulo Ferrol, tras anunciar este miércoles su renuncia al puesto de director deportiva que estuvo desempeñando en las últimas tres temporadas, aunque confirmando su continuidad en el club.

En su carta abierta afirmaba que esto era una “decisión personal” de la que estaba “completamente convencido” de que era lo mejor para todas las partes, confirmando que el presidente del club, Julio Martínez, aceptó esta renuncia tras conocer sus motivos “comprendiendo la situación y entendiendo la coherencia de los mismos”, valorando su continuidad y colaboración desde otra posición en la entidad ferrolana.

No continuar al frente de la dirección deportiva en este tramo de la temporada “es lo ideal para que el club pueda planificar con tiempo la próxima temporada”, con el objetivo de “seguir disfrutando de la máxima categoría del fútbol sala.”

Melo dejaba este cargo “feliz” por la situación actual del club “fruto de mucho trabajo de años atrás de mucha gente que puso todo su empeño en conseguir llegar a donde el club se merece”, estando también “orgulloso” de que en los malos momentos “seguimos confiando y luchando hasta conseguirlo.”

Con esta renuncia, pone punto y seguido a una trayectoria en O Parrulo Ferrol que empezó hace 18 años como entrenador de los equipos de su Escuela de Fútbol Sala, siéndole “imposible” enumerar y agradecer “a todas las personas que me ayudaron, enseñaron y confiaron en mí y con las que compartí grandes momentos en el día a día de este gran club”, haciendo este agradecimiento especial a su familia “que siempre me apoyaron, sufrieron y disfrutaron junto a mí de este camino.”

Este fin de etapa no supone su salida de O Parrulo Ferrol al “continuar otra etapa en la que seguiré ayudando al club desde otra posición, con confianza y ganas”, afirmando que “seguiré siendo un parrulo más.”