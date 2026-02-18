El fin del tren de borrascas se acerca a Galicia: el anticiclón traerá sol y tiempo seco desde el viernes

El anticiclón de las Azores se instaurará «con fuerza» en Galicia desde el viernes y dejará tiempo seco y cielos abiertos, por lo menos, hasta el martes. Este escenario meterológico traerá el sol de vuelta y pondrá a fin al tren de borrascas que han ocasionado lluvias persistentes e importantes incidencias durante todo el mes de enero y buena parte de febrero.

La jornada de este miércoles todavía estará marcada por una lluvia intensa y ráfagas fuertes de viento asociadas a la borrasca ‘Pedro’. «A partir del jueves, vamos a ir quedando influenciados por el anticiclón de las Azores. Podemos tener algún chubasco por la mañana, pero ya tendremos una tarde-noche de tiempo seco«, ha explicado Joel Cid, meteorólogo en MeteoGalicia.

Será el viernes cuando el anticiclón se hará notar «con fuerza«, lo que se traducirá en tiempo seco en toda Galicia y en cielos abiertos. También ocasionará nieblas en comarcas del interior, que localmente pueden ser persistentes y que afectarán especialmente a los valles del Miño y del Sil.

En cuanto a las temperaturas, hará frío por la noche y en las primeras horas de la mañana, con la probabilidad de heladas. Las máximas estarán en ascenso y este fin de semana pueden acercarse incluso a los 20 ºC o superarlos; sobre todo, en las Rías Baixas, aunque también en otra zonas del litoral y, puntualmente, alguna del interior.

Meteogalicia ha marcado el martes como «día de corte«: «El anticiclón durará como mínimo hasta ese día«. Para entonces se espera una pequeña vaguada y, a última hora, alguna precipitación. Con todo, Cid ha matizado que, a una semana vista, todavía es pronto para dar una predicción detallada y precisa.