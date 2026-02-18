Inscrición aberta en Narón para participar a V Carreira e Andaina pola Igualdade do 8 de marzo

18 febrero, 2026 Dejar un comentario 149 Vistas

O Padroado de Deportes do Concello de Narón abriu o prazo de inscrición para participar na V Carreira e Andaina pola Igualdade, que se celebrará o domingo 8 de marzo coincidindo coa conmemoración do Día Internacional da Muller.
 
 
A cita deportiva, organizada polo organismo municipal co control técnico da Delegación en Ferrol da Federación Galega de Atletismo, desenvolverase no entorno da Gándara e está aberta á participación de persoas de todas as idades.
 
A proba foi presentada pola alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, xunto co concelleiro de Deportes, Ibán Santalla, e a concelleira de Igualdade, María Lorenzo, e enmárcase no III Plan de Igualdade municipal. Segundo explicaron, a xornada comezará ás 10:00 horas coas probas das categorías menores, mentres que a carreira absoluta dará inicio ás 11:00 horas.
 
Cinco minutos despois, ás 11:05 horas, arrancará a andaina popular, unha modalidade pensada para fomentar a participación cidadá nun evento que une deporte e sensibilización social arredor da igualdade.
 
A competición inclúe a categoría absoluta de 5 quilómetros, sub 16 e sub 18, sub 12 e sub 14, sub 10 e prebenxamín, ademais das modalidades de camiñada para persoas adultas e camiñada para menores, consolidándose como unha cita deportiva xa asentada no calendario local e orientada a promover hábitos saudables e valores de igualdade a través do deporte.
 
O prazo para anotarse permanecerá aberto ata o 4 de marzo ás 23:59 horas e a inscrición, cun custo de 4 euros, pode formalizarse a través da páxina web https://atletismo.gal/competicions/v-carreira-pola-igualdade-concello-de-naron/.
 
A retirada de chips e dorsais realizarase no Pavillón da Gándara o venres 6 de marzo, de 16:00 a 20:00 horas; o sábado 7, de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:00 horas; e o propio domingo día 8 entre as 08:30 e as 09:30 horas.
 
Desde a organización recoméndase acudir nos días previos para evitar retrasos ou incidencias o día da proba. As persoas participantes disporán de servizo de aseos e duchas no Polideportivo Municipal da Gándara, instalación na que tamén poderán deixar as súas pertenzas durante o desenvolvemento da actividade. No apartado de premios, a organización recoñecerá nas categorías absolutas as tres primeiras mulleres e os tres primeiros homes clasificados.
 
Nas categorías non oficiais tamén se entregarán premios ás tres primeiras e aos tres primeiros participantes de cada unha delas. Ademais, concederase un galardón especial á participante feminina de maior idade que complete a carreira. No caso das categorías de menores, todas as persoas participantes recibirán medalla conmemorativa.
 
Imaxe arquivo edicións anteriores

Lea también

Tres deportistas del Club Arco Narón clasificados para el Campeonato de España indoor senior

Este pasado sábado y domingo se celebró en Valladolid el Campeonato de España de tiro …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *