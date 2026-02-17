La exposición ‘O Ferrol do pasado’ abrirá sus puertas este viernes en el Torrente Ballester

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La historia de Ferrol será protagonista desde este viernes 20 de febrero hasta pasada la Semana Santa en la exposición ‘O Ferrol do pasado. Memoria da vida cotiá’ en el Centro Cultural Torrente Ballester.

La cita fue presentada este martes en el Concello de Ferrol por parte del concejal de Cultura, José Antonio Ponte Far, acompañado por la presidenta de la Asociación Amigos del Museo Cidade de Ferrol, Nona Inés Vilariño y que está comisionada por los historiadores Esperanza Piñeiro y Guillermo Llorca.

Esta exposición está compuesta por pinturas, fotografías, textos y objetos que muestra la vida corriente en el siglo XIX, incluyendo oficios tradicionales, costumbres y el modo de vida de los ferrolanos de anteriores generaciones.

Las piezas y obras expuestas fueron facilitadas por artistas, como también vecinos y vecinas de la ciudad que han querido colaborar para que los ferrolanos y visitantes puedan conocer como eran los tiempos pasados tanto en el ámbito urbano, como en el rural.

Esta muestra será “o prólogo” de lo que en poco tiempo será el Museo de Ferrol, afirmaba el concejal de Cultura, José Antonio Ponte Far, en las instalaciones del Torrente Ballester, aportando “sentido estético, argumental e museográfico” poniendo de manifiesto la transformación “da nosa cultura e da nosa historia”. Al mismo tiempo, agradecía a la Asociación Amigos del Museo Cidade de Ferrol y a todas las personas implicadas “sacar adiante este traballo de xeito desinteresado.”

Por su parte, su presidenta Nona Inés Vilariño quería poner en valor los años de trabajo para que la asociación “botase raíces” se ven ahora recompensados con esta exposición, la cual permitirá “coñecer mellor o noso Ferrol.”