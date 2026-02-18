El PSOE de Ferrol califica como “burla” el uso de la lluvia por parte del gobierno local para la reparación de los baches

El estado de las carreteras de Ferrol es uno de los grandes motivos de preocupación por parte del vecindario. Este miércoles se celebraba la comisión de Urbanismo en el Concello de Ferrol, en el que se debatieron los trabajos de mantenimiento realizados en la ciudad durante el mes de diciembre de 2025.

El concejal socialista Julián Reina calificaba el trabajo realizado en este tiempo como una “chapuza” al repararse uno de cada veinte baches de la ciudad y, en estas reparaciones “fanse mal”, ya que en esta zona a reparar “non se limpa nin se prepara” sino que “se aplica un pegote de mestura bituminosa e o traballo considérase rematado.”

En este mes de diciembre, los datos ofrecidos fueron de 41 metros cuadrados de reparación de baches con asfalto, 60 metros de reparación de aceras, 30 metros de reparación de losas de granito, menos de cinco metros de reparación de losas de hormigón y un sumidero “o que para unha cidade de 81,9 quilómetros cadrados é claramente insuficiente.”

Esta situación, para los socialistas, se produce por la “falta de mantemento durante todo o mandato”, tras la finalización del contrato de mantenimiento de carreteras el pasado mes de septiembre. Recuerdan que, en aquel momento, ya habían advertido de las consecuencias de los recortes en la reparación de los baches “reducindo o orzamento de 85.000 euros a 15.000 euros ao mes”, solicitando un contrato provisional de emergencia mientras se adjudicaba el nuevo contrato.

La respuesta que han recibido por parte del gobierno municipal a esta falta de mantenimiento la califican como una “burla” a los vecinos al intentar encubrirla “usando a choiva como escusa e supoño que se refiren a unha chuvia de meteoros”, ironizaba Julián Reina.