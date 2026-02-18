Ferrol en Común acusa al gobierno local de “non cumprir a súa palabra” en el control de plagas

Compartir Facebook

A las puertas de llegar a la primavera, Ferrol en Común se ha mostrado este miércoles muy crítico con el gobierno local de José Manuel Rey Varela respecto al contrato para el control de plagas.

En el pasado mes de junio el regidor anunciaba la redacción del mismo “e esta afirmación partía xa dun descoñecemento absoluto da realidade dos expedientes internos do Concello”, afirmaban desde la formación, al existir “dende hai anos” un pliego de prescripciones técnicas redactado para su licitación “a falta de completalo con prego de prescricións administrativas e dotalo de orzamento”, algo que no está contemplado a día de hoy.

Debido a esta falta de contrato y con la previsión de unas mejores condiciones meteorológicas en unas semanas con la llegada del calor “a situación reprodúcese sen remedio e fai que as ratas proliferen por Esteiro, O Inferniño, A Magdalena ou Ferrol Vello”, generando alarma social “ademáis dunha insalubridade impropia do goberno dunha cidade que se gaba de ter unha axenda 2030”, como también criticaban su falta de acción para que los particulares mantengan los solares en un correcto estado de limpieza de la maleza “que favorece a creación de hábitats para as ratas.”

Acusan al gobierno municipal de “non cumprir a súa palabra” en las comisiones informativas tras preguntarles por la redacción de este pliego “e sempre descargan as culpas no persoal público en lugar de asumir a propia responsabilidade da concelleira do ramo”, Susana Sanjurjo, “máis preocupada do que loce” poniendo como ejemplo la candidatura de la ciudad a Patrimonio de la Humanidad “que nas preocupación diarias da cidadanía, como a proliferación de ratas nos nosos barrios.”