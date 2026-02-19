120 judocas a examen en el pabellón de A Xunqueira de Fene

19 febrero, 2026 Dejar un comentario 142 Vistas

El pasado domingo 15 de febrero, en el pabellón de A Xunqueira de Fene, pasaron por el Tatami 120 judocas, desde cinturón blanco a naranja, para demostrar sus habilidades técnicas frente a sus maestros y profesores y poder así cambiar de grado.

Profesores examinadores/ Fuente AD Judo Ferrolterra

Judocas de toda la comarca, pertenecientes a los clubes Agrupación Deportiva Judo Ferrolterra y Escola Judo Fene, fueron examinados recibiendo su nuevo cinturón, así como un diploma acreditativo y el carné de su nuevo grado.

Un instante durante los exámenes/ Fuente AD Judo Ferrolterra

Los exámenes estuvieron coordinados por los maestros de ambos clubes, Alberto Castro y Alba González de Bernardo, quienes comprobaron la evolución de los más jóvenes del club provenientes de Valdoviño, Fene, Narón, Ferrol, Cabanas, Pontedeume, Miño, Teixeiro y Bertamiráns. Como profesores participaron Alberto López “Pitu”, Alex Castro, Armando Castro, Alba Martínez, Carlos Javier Ares, Bruno Carrodeguas, Pablo López, Carlos Botana, Miguel Portela y ayudante Lucía Soto.

