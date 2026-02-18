AD Judo Ferrolterra conquista diez Oros en la IV Jornada de la Liga Galicia Rías Altas

El pasado sábado 14 de febrero, se disputó en Fene la 4ª Jornada de la Liga Galicia Rías Altas. Hasta allí se desplazaron 50 judocas de la Agrupación Deportiva Judo Ferrolterra, en las diferentes categorías desde Benjamín a Senior.

En categoría Benjamín se consiguieron 9 medallas (2 Oros, 2 Platas y 5 Bronces). Iago Rubianes y Carla Salvador fueron Campeones; Paula Estraviz y Enzo Pérez consiguieron la Plata; y Bronces para Marco Pérez, Martín Vila, Alex Pérez, Isabella Cidoncha y Victoria Díaz.

En categoría Alevín se consiguieron 5 medallas (2 Oro, 1 Plata y 2 Bronces). José Cancio y José Luís García fueron Campeones; Adrián Lage alcanzó la Plata; y Bronces para Xan Viñas, Alberto Troncoso y Aina Siso.

Por su parte los Infantiles, que quedaron primeros por equipos, consiguieron también 6 medallas (5 Oros y 1 Bronce). Alba Bollo, Xeila Herrera, Julio Freire, Iago Miño y Xabier Allegue se alzaron Campeones. El Bronce fue para Ary Rodríguez.

En categoría Cadete, Iria Martínez fue Oro, Amelia Tenreiro y Lucía Soto consiguieron Plata.

El equipo senior mixto disputo dos encuentros perdiendo en el primero con el Judo Club Arteixo y ganando el combate por el Bronce contra Terras de Santiago. El equipo estaba formado por Alba de Bernardo y Sofía Alonso en Categoría Femenina y en Masculina Bruno Carrodeguas, Iago Faro, Adrian Seco, Alexandre Faro, David Herrera y Pablo López

Como entrenadores del club estuvieron Alberto López “Pitu”, Alba Martínez, Alba de Bernardo, Armando Castro, Alex Castro y Mario Tenreiro, y como parte de la organización Alberto Castro.

En esta jornada disputada en Fene participaron 480 judocas de toda Galicia y un club de Castilla y León.