AD Judo Ferrolterra conquista diez Oros en la IV Jornada de la Liga Galicia Rías Altas

18 febrero, 2026 Dejar un comentario 72 Vistas

El pasado sábado 14 de febrero, se disputó en Fene la 4ª Jornada de la Liga Galicia Rías Altas. Hasta allí se desplazaron 50 judocas de la Agrupación Deportiva Judo Ferrolterra, en las diferentes categorías desde Benjamín a Senior.

Fuente AD Judo Ferrolterra/ Carla Salvador Oro

En categoría Benjamín se consiguieron 9 medallas (2 Oros, 2 Platas y 5 Bronces). Iago Rubianes y Carla Salvador fueron Campeones; Paula Estraviz y Enzo Pérez consiguieron la Plata; y Bronces para Marco Pérez, Martín Vila, Alex Pérez, Isabella Cidoncha y Victoria Díaz.

En categoría Alevín se consiguieron 5 medallas (2 Oro, 1 Plata y 2 Bronces). José Cancio y José Luís García fueron Campeones; Adrián Lage alcanzó la Plata; y Bronces para Xan Viñas, Alberto Troncoso y Aina Siso.

Por su parte los Infantiles, que quedaron primeros por equipos, consiguieron también 6 medallas (5 Oros y 1 Bronce). Alba Bollo, Xeila Herrera, Julio Freire, Iago Miño y Xabier Allegue se alzaron Campeones. El Bronce fue para Ary Rodríguez.

Fuente AD Judo Ferrolterra/ Iria Martínez fue Oro, Amelia Tenreiro consiguieron Plata

En categoría Cadete, Iria Martínez fue Oro, Amelia Tenreiro y Lucía Soto consiguieron Plata.

El equipo senior mixto disputo dos encuentros perdiendo en el primero con el Judo Club Arteixo y ganando el combate por el Bronce contra Terras de Santiago. El equipo estaba formado por Alba de Bernardo y Sofía Alonso en Categoría Femenina y en Masculina Bruno Carrodeguas, Iago Faro, Adrian Seco, Alexandre Faro, David Herrera y Pablo López

Fuente AD Judo Ferrolterra Equipo Senior Mixto Fene

Como entrenadores del club estuvieron Alberto López “Pitu”, Alba Martínez, Alba de Bernardo, Armando Castro, Alex Castro y Mario Tenreiro, y como parte de la organización Alberto Castro.

En esta jornada disputada en Fene participaron 480 judocas de toda Galicia y un club de Castilla y León.

Lea también

Seis mozos de Cerdido fan historia no deporte local coa súa participación no Campionato Galego de Remo Ergómetro

Hugo, Jorge, Marcelo, Moisés, Oliver e Jorge xa forman parte da historia deportiva de Cerdido …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *