Tres deportistas del Club Arco Narón clasificados para el Campeonato de España indoor senior

Este pasado sábado y domingo se celebró en Valladolid el Campeonato de España de tiro con arco indoor para la categoría senior. Para este campeonato el Club Arco Narón consiguió clasificar a 3 jóvenes que cumplieron con las mínimas exigidas por la Federación Española para categoría senior.
El junior Elías Montenegro y las cadetes Lua Teijeiro y Lía Lage compitieron de tú a tú con los arqueros senior. Se competía tanto a nivel individual como por equipos de selecciones autonómicas.
Competición Individual
Recurvo Senior Hombre:
Elías Montenegro 278+276=554, 29º puesto provisional. Mejor gallego masculino clasificado. Pasaba el corte y también se clasificaba para formar parte del equipo mixto y del equipo masculino. A nivel individual, en la tanda de 1/16 le tocó enfrentarse al internacional Pablo Acha (4º del round). A pesar de que Elías consiguió empatarle 1 set, se cumplieron los pronósticos y un 1-7 a favor del internacional dejó a Elías en la plaza 17ª final.
Recurvo Senior Mujer:
Lua Teijeiro 274+243 = 517, no conseguía superar el corte y se situaba en la 47ª plaza final. No obstante, al ser la mejor gallega mujer clasificada pasaba a formar parte del equipo mixto (con su compañero Elías) y también a comandar el equipo femenino de Galicia.
Lia Lage 250+252 = 502, no pasaba el corte y se colocaba en la 59ª plaza final. Pero como era la 2ª gallega mejor clasificada también pasaba a formar parte del equipo femenino gallego
Equipo Mixto
Conformado por los mejores galegos clasificados en el round individual (masculino y femenino). En este caso fueron Elías Montenegro y Lua Teijeiro. Partían en la 14ª plaza. Pasaban el corte y en 1/4 de final se enfrentaban al potente equipo andaluz (3ª plaza del round). Un tanteo de 1-5 en contra los apeaba de la lucha por las medallas, aunque los hacía ascender hasta la 9ª plaza final
Equipo masculino
Liderado por Elías Montenegro acompañado por Marcos Rodríguez de Orense y de Ramón Garrido de Redondela. Se enfrentaban en 1/8 de final contra Cataluña a la que vencían 6-0 y sellaban de esta forma su pase a cuartos de final. Allí les esperaba el potentísimo equipo de Madrid (acababan de batir el récord de España de equipos contando en sus filas con A Temiño reciente bicampeón mundial). Los madrileños no dieron opción alguna y cumpliendo pronósticos venciendo a los gallegos por 0-6. De esta forma lograron la clasificación en la 8ª plaza final.
Equipo femenino
Compuesto por las naronesas Lua Teijeiro y Lia Lage acompañadas por Patricia Reche de Redondela.
Se emparejaban en 1/8 de final contra el equipo de Castilla-León. Un 0-6 en contra apeaba a las naronesas de la competición y los situaba en la 9ª plaza final.