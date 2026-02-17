Tres deportistas del Club Arco Narón clasificados para el Campeonato de España indoor senior

Este pasado sábado y domingo se celebró en Valladolid el Campeonato de España de tiro con arco indoor para la categoría senior. Para este campeonato el Club Arco Narón consiguió clasificar a 3 jóvenes que cumplieron con las mínimas exigidas por la Federación Española para categoría senior.

Los tres representantes de Club Arco Narón Conformando el Equipo Gallego Mixto (con Lia como capitana)

El junior Elías Montenegro y las cadetes Lua Teijeiro y Lía Lage compitieron de tú a tú con los arqueros senior. Se competía tanto a nivel individual como por equipos de selecciones autonómicas.

Competición Individual

Recurvo Senior Hombre:
Elías Montenegro   278+276=554,  29º puesto provisional. Mejor gallego masculino clasificado. Pasaba el corte y también se clasificaba para formar parte del equipo mixto y del equipo masculino. A nivel individual, en la tanda de 1/16 le tocó enfrentarse al internacional Pablo Acha (4º del round). A pesar de que Elías consiguió empatarle 1 set, se cumplieron los pronósticos y un 1-7 a favor del internacional dejó a Elías en la plaza 17ª final.

Recurvo Senior Mujer:
Lua Teijeiro   274+243 = 517, no conseguía superar el corte y se situaba en la 47ª plaza final. No obstante, al ser la mejor gallega mujer clasificada pasaba a formar parte del equipo mixto (con su compañero Elías) y también a comandar el equipo femenino de Galicia.

Lia Lage   250+252 = 502, no pasaba el corte y se colocaba en la 59ª plaza final. Pero como era la 2ª gallega mejor clasificada también pasaba a formar parte del equipo femenino gallego

Competición por equipos

Equipo Mixto
Conformado por los mejores galegos clasificados en el round individual (masculino y femenino). En este caso fueron Elías Montenegro y Lua Teijeiro. Partían en la 14ª plaza. Pasaban el corte y en 1/4 de final se enfrentaban al potente equipo andaluz (3ª plaza del round). Un tanteo de 1-5 en contra los apeaba de la lucha por las medallas, aunque los hacía ascender hasta la 9ª plaza final

Equipo masculino
Liderado por Elías Montenegro acompañado por Marcos Rodríguez de Orense y de Ramón Garrido de Redondela. Se enfrentaban en 1/8 de final contra Cataluña a la que vencían 6-0 y sellaban de esta forma su pase a cuartos de final.  Allí les esperaba el potentísimo equipo de Madrid (acababan de batir el récord de España de equipos contando en sus filas con  A Temiño reciente bicampeón mundial). Los madrileños no dieron opción alguna y cumpliendo pronósticos  venciendo a los gallegos por  0-6. De esta forma lograron la clasificación en la 8ª plaza final.

Equipo femenino
Compuesto por las naronesas Lua Teijeiro Lia Lage acompañadas por Patricia Reche de Redondela.
Se emparejaban en 1/8 de final contra el equipo de Castilla-León. Un 0-6 en contra apeaba a las naronesas de la competición y los situaba en la 9ª plaza final.

