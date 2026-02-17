Tres deportistas del Club Arco Narón clasificados para el Campeonato de España indoor senior

Este pasado sábado y domingo se celebró en Valladolid el Campeonato de España de tiro con arco indoor para la categoría senior. Para este campeonato el Club Arco Narón consiguió clasificar a 3 jóvenes que cumplieron con las mínimas exigidas por la Federación Española para categoría senior.

El junior Elías Montenegro y las cadetes Lua Teijeiro y Lía Lage compitieron de tú a tú con los arqueros senior. Se competía tanto a nivel individual como por equipos de selecciones autonómicas.

Competición Individual

Recurvo Senior Hombre:

Elías Montenegro 278+276=554, 29º puesto provisional. Mejor gallego masculino clasificado. Pasaba el corte y también se clasificaba para formar parte del equipo mixto y del equipo masculino. A nivel individual, en la tanda de 1/16 le tocó enfrentarse al internacional Pablo Acha (4º del round). A pesar de que Elías consiguió empatarle 1 set, se cumplieron los pronósticos y un 1-7 a favor del internacional dejó a Elías en la plaza 17ª final .

Recurvo Senior Mujer:

Lua Teijeiro 274+243 = 517, no conseguía superar el corte y se situaba en la 47ª plaza final. No obstante, al ser la mejor gallega mujer clasificada pasaba a formar parte del equipo mixto (con su compañero Elías) y también a comandar el equipo femenino de Galicia.

